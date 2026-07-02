Arman refugios para perros sin hogar durante los días más fríos en Mendoza: cómo ayudar

Mendoza atraviesa días de mucho frío, con temperaturas bajo cero y máximas que apenas logran subir durante la tarde. El descenso térmico afecta a todos y, en ese contexto, el Gobierno dispuso espacios para que las personas en situación de calle puedan resguardarse mejor durante las noches más duras. Pero hay otros que también padecen el frío y muchas veces quedan fuera de cualquier asistencia. Están junto al ser humano desde hace miles de años, acompañan en las horas de estudio, ladran cuando la noche se vuelve oscura, caminan junto al trabajador rural cuando casi nadie sale y, aun así, muchos terminan abandonados. Son los perros de la calle, esos fieles compañeros que enfrentan el invierno sin techo, sin abrigo y sin un lugar seguro donde dormir.

Ante esa falta de asistencia, muchas veces es la propia sociedad la que ocupa ese lugar. En medio de las bajas temperaturas, un grupo de jóvenes decidió organizarse para dar una respuesta simple, pero necesaria. La campaña se llama Cuchas Solidarias y busca armar refugios para perros callejeros con materiales donados por vecinos. La idea es que cada animal pueda tener, al menos, una protección mínima contra el frío , la lluvia y la intemperie.

MDZ dialogó con Sol Castellano, una de las personas que participa de la campaña, quien contó cómo empezó esta movida solidaria en Mendoza. "Cuchas Solidarias nació gracias a la iniciativa de Anabel Domínguez a través de grupos de Facebook, con una publicación donde ella manifestó sus ganas de ayudar a los perros callejeros ante estas temperaturas tan bajas, y ahí creó un grupo de WhatsApp con los interesados", explicó.

Desde entonces, el grupo comenzó a reunirse para fabricar cuchas con elementos simples, pero útiles para aislar a los animales del suelo y del frío. "Armamos las cuchas con telgopor, cartón, nylon y madera, y les ponemos frazadas o alfombras por dentro", detalló Sol.

Cuchas Solidarias busca proteger del frío a los perros que viven en la calle en Mendoza.

La organización funciona de manera totalmente voluntaria. No hay una sede fija ni una estructura grande detrás, sino personas que se reparten tareas y usan los espacios que tienen disponibles. "Nos juntamos a armar las cuchas en las casas de los integrantes del grupo", contó.

Así son los hogares creados para los perros sin hogar. Cuchas Solidarias

La campaña recibe distintos tipos de ayuda. Además de materiales, también aceptan aportes económicos para comprar insumos y datos sobre perros que estén pasando la noche a la intemperie. "La gente puede ayudar a través de donaciones de materiales, dinero y avisando si ven perros a la intemperie", señaló Castellano.

La campaña recibe frazadas, nylon, telgopor, cartones y madera para ayudar a los perros durante los días de frío. Cuchas Solidarias

¿Cómo comunicarse para ayudas a los perros sin hogar?

Entre los elementos que más necesitan aparecen mantas, frazadas, nylon, telgopor, cartones, maderas y cualquier material que pueda servir para reforzar las cuchas. También ofrecen pasar a buscar las donaciones cuando la persona no puede acercarlas. Para colaborar, la campaña difundió el contacto 2616828484.

El trabajo, sin embargo, también enfrenta dificultades. Sol contó que algunas de las primeras cuchas colocadas no pudieron sostenerse en el tiempo por una situación puntual en una zona de Mendoza. "La problemática que hay es que las cuchas que hicimos inicialmente con pallets y maderas, en el carril Rodríguez Peña las usan para hacer fuego las mujeres que trabajan ahí durante la noche", relató.

Ese problema muestra otra cara del mismo invierno: el frío no solo deja expuestos a los animales, también evidencia situaciones de extrema vulnerabilidad en distintos puntos de la provincia. Mientras tanto, Cuchas Solidarias intenta sostener una ayuda concreta para que los perros callejeros no pasen las noches heladas completamente solos.

¿Cómo saber cuando un perro tiene frío?

Para sumar información útil, MDZ consultó a Ana Laura Reta, veterinaria, quien explicó qué señales pueden indicar que un perro o un gato está sufriendo las bajas temperaturas. “Ante el frío que se está registrando en Argentina, los perros, ya sea que tengan pelo largo o corto, necesitan una fuente de calor. Puede ser un techo, un reparo o un buzo, porque hay temperaturas muy bajas en muchos lugares. Es fundamental que tengan un techo y que no estén a la intemperie, incluso si no llueve, porque también está el rocío”, señaló.

La veterinaria también explicó que los animales suelen mostrar cambios claros cuando necesitan abrigo. “Para identificar si un perro o un gato tiene frío, una de las primeras señales es que empiezan a temblar. En el caso de los perros, suelen hacerse un rollito para mantener el calor corporal. Los gatos, en cambio, buscan lugares más cálidos, se suben a los autos e incluso pueden meterse en el motor. Siempre buscan un reparo”, detalló Reta.

Señales de frío en perros

Según explicó la veterinaria, estas son algunas señales que pueden advertir que un perro tiene frío:

“Tiembla o tirita”.

“Se encoge o se hace bolita”.

“Busca mantas, cama, sol o contacto con personas”.

“Levanta las patas o camina raro por el frío del piso”.

“No quiere salir o intenta volver rápido a casa”.

“Está más quieto o dormilón de lo normal”.

Señales de frío en gatos

En el caso de los gatos, Reta indicó que también hay conductas que pueden servir como alerta: