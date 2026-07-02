Clases suspendidas sobre la hora: la imprevisión de lo previsible

El Gobierno había desmentido la suspensión de clases durante toda la semana, pero por las condiciones extremas finalmente sí hubo cese de actividades. La demora llama la atención, pues el pronóstico había anticipado lo que finalmente ocurrió.

El Gobierno había desmentido la suspensión de clases. Pero anunció que sí habría cese de actividades a primera hora de hoy.

La Dirección General de Escuelas desmintió duranta una semana que se iban a suspender las clases de manera generalizada por el frío extremo. Sin embargo, a las 7 de la mañana de hoy, con muchos padres y alumnos en camino, la DGE finalmente anunció que sí se suspendían las clases.

Aunque la medida parece sensata por las extremas condiciones del tiempo, la demora en el anuncio generaron problemas en las familias y dudas. Lo más sorprendente es que la ola polar estaba anunciada con muchísima antelación y el Estado mendocino tiene herramientas para prever lo que pueda suceder. El frío extremo congela cañerías, expone a problemas de salud a los alumnos, potencia algunas carencias como la falta de calefacción y hasta hace más riesgoso el tránsito.

La mayoría son contingencias que no se pueden evitar porque, justamente, son condiciones naturales extremas. Lo que sí se puede ejecutar es un plan de contingencia y mitigación. La suspensión de clases es una de esas medidas extremas, pero ejecutada de mala manera puede complicar más. Es lo que ocurrió hoy cuando el Gobierno se desmintió así mismo.