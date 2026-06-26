Ola polar y nieve en Mendoza: qué pasa con las clases en la previa de las vacaciones de invierno

El invierno promete una ola polar en Mendoza, según el Servicio Meteorológico Nacional. Aunque este jueves se vivió una tarde otoñal -alentada por el viento norte que hizo ascender la máxima a 17 ºC-, la semana que viene se registrarán mínimas bajo cero.

El invierno comenzó el 21 de junio y en solo diez días todo indica que se desplegará una gran ola polar sobre Mendoza que llevará los registros de las temperaturas mínimas bajo cero.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, desde el sábado hasta el martes las temperaturas mínimas rondarán 1º C y las máximas, entre los 11º C y 14º C. La ola polar ingresará el miércoles cuando la máxima solo será de 2º C y las mínimas alcanzarán en algunas zonas los -5º C.

En el mismo sentido, el pronóstico extendido de Weather Forecast indica que marca un descenso de las temperaturas mínimas y máximas que se extenderá desde el miércoles hasta el lunes 6 de julio.

Con respecto a la posibilidad de nevadas en Mendoza en medio de la ola polar, hay distintos pronósticos. El Servicio Meteorológico Nacional indica que hay entre un 10 y un 40 por ciento de probabilidades de que nieve desde el miércoles a la tarde hasta el jueves a la mañana.

Cacheuta es uno de los destinos elegidos para visitar en Mendoza en invierno.

Por su parte, The Weather Channel indica "chubascos de nieve y lluvia por la mañana" del día miércoles y probabilidad de lluvia durante toda la jornada. Y el sitio Forecast solo anticipa lluvias para el primer día de julio.

Verdadero o falso: suspenden las clases antes de las vacaciones

Alrededor de la ola polar y la posibilidad de nevadas en el llano en Mendoza, en los pasillos de la escuelas de Mendoza comenzó a crecer el rumor de una posible suspensión de clases desde el día miércoles 1 de julio, lo que supondría adelantar las vacaciones de invierno previstas a partir del lunes 5 de julio.

Sin embargo, desde la Dirección General de Escuelas señalaron no se suspenden las clases en Mendoza la semana que viene y que por el momento, no hay alertas de ningún organismo que ameriten analizar tal decisión. "Veremos como vienen los pronósticos la próxima semana", explicaron desde la cartera a cargo de Tadeo García Zalazar.