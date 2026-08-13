Anticipan cortes de luz en nueve departamentos de Mendoza este jueves: qué zonas se verán afectadas
Edemsa, mediante su cronograma de tareas preventivas, detalló cuáles son las zonas de la provincia en las que habrá cortes de luz a lo largo de la jornada.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este jueves 13 de agosto. Esto debido a las tareas de mantenimiento que la empresa de electricidad realiza de manera preventiva y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, son nueve los departamentos de la provincia que verán afectado el servicio eléctrico a lo largo de la jornada: Ciudad, Guaymallén, Lavalle, Maipú, Tupungato, Tunuyán, San Carlos, San Rafael y Malargüe.
Cortes de luz programados para este jueves 13/8
Ciudad
- En calle Bravo, entre Vicente Gil y Lamadrid y zonas aledañas. De 9.15 a 13.15 h.
Guaymallén
- En calle Milagros, entre Cambiaggi y Carril a Lavalle y áreas adyacentes; Colonia Segovia. De 9.00 a 13.00 h.
Lavalle
- Entre calles Belgrano, Urquiza, Lamadrid y María Ester. En el barrio Cuyum y zonas aledañas; Costa de Araujo. De 9.30 a 13.30 h.
Maipú
- Entre calles Necochea, Acceso Este, Serpa y Ruta Provincial N°50 y zonas aledañas; El Pedregal. De 8.30 a 12.30 h.
- En Ruta Provincial N°50 (o Carril Nacional), entre callejón Molina y calle Pueyrredón. En los barrios Rodeo, Don Bosco, 23 de agosto, loteo Games y áreas adyacentes; El Pedregal. De 8.30 a 12.30 h.
- Entre calles Perito Moreno, Pueyrredón, Carril Podesta, Cacique Llarando y áreas adyacentes; Rodeo del Medio. De 8.00 a 12.00 h.
- En calle Rodríguez Peña, hacia el este de Canal Pescara y zonas aledañas; Coquimbito. De 14.30 a 18.30 h.
Tupungato
- Entre calles Corredor Productivo o Ruta Provincial N°94, Calle C, El Álamo y Guidone y áreas adyacentes; Cordón El Plata. De 9.15 a 13.15 h.
Tunuyán
- En calle Luis Danti, entre Corredor Productivo (o Ruta Provincial N°94), y Ortega. En La Carlota S.A y áreas adyacentes; El Algarrobo. De 9.45 a 13.45 h.
San Carlos
- En calle Derinovsky, entre Colonia Aguirre y Furlotti. En las Bodegas Finca El Cepillo y Rutini; Eugenio Bustos. De 14.30 a 18.30 h.
- En calle El Indio, hacia el oeste de Furlotti. De 14.30 a 18.30 h.
- En calle Constitución, entre Quiroga Este y Ejército de Los Andes. En el barrio Ciudad Centro. De 9.30 a 13.20 h.
San Rafael
- En calle Josefa Rosco, entre Rufino Ortega y Telles Meneses; La Llave. De 9.30 a 13.30 h.
- Entre calles Dean Funes, Juarez Celman, Ballofet, Julio Roca y zonas aledañas. De 9.00 a 13.00 h.
- Entre calles Josefa Rosco, Capitán Montoya, Carlos Lencinas y Pérez; La Llave. De 9.30 a 13.30 h.
- Entre calles Zardini, El Tambo, Los Maitenes y San Francisco; El Usillal. De 9.45 a 13.45 h.
Malargüe
- En Ruta Provincial N°188, entre calle Ejército de los Andes y Camino Los Morados. En puesto Rojas y zonas aledañas. De 10.30 a 14.30 h.