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Atención: Edemsa anticipó cortes de luz en 9 departamentos de Mendoza este martes

La empresa de electricidad detalló en qué zonas de la provincia habrá cortes de luz y qué horarios.

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Son varias las zonas de la provincia que se verán afectadas este martes.

Son varias las zonas de la provincia que se verán afectadas este martes.

Alf Ponce Mercado / MDZ

Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este martes 11 de agosto. Esto debido a las tareas que la empresa de electricidad realiza de manera preventiva y mediante cronograma previamente establecido.

Según el mismo, son nueve los departamentos de la provincia que verán afectado el servicio eléctrico a lo largo de la jornada: Ciudad, Guaymallén, Luján de Cuyo, Maipú, Lavalle, Tunuyán, Tupungato, San Carlos y San Rafael.

Cortes de luz programados para este martes 11/8

Ciudad

  • En la intersección de Cerro San Agustín y Cerro La Quebrada, en el sector IV del Barrio Dalvian y zonas aledañas. De 14.30 a 18.30 h.

Guaymallén

  • En el Lateral Norte del Acceso Este, hacia el oeste de Crucero General Belgrano y zonas aledañas; Coquimbito. De 8.15 a 10.15 h.
  • Entre calles Cipolletti, Paso de los Patos, General Moldes, Juan francisco Cobos y áreas adyacentes; Dorrego. De 11.15 a 13.15 h.
  • En calle Avelino Maure entre El Sauce y Ventura Araujo y zonas aledañas; Bermejo. De 8.45 a 11.00 h.
  • Entre calles Almirante Brown, Tirasso, Puebla y callejón Moreno. En el barrio Constitución y zonas aledañas; El Sauce. De 9.00 a 13.00 h.

Luján

  • Entre calles Telva Barrera, La Florida, entre Guardia Vieja y Las Reservas y zonas aledañas; Vistalba. De 9.45 a 13.45 h.

Maipú

  • Entre calles Urquiza, carril Gómez, Vila y Morón y áreas adyacentes; Coquimbito. De 8.30 a 12.30 h.
  • Entre calles Mischeni, Las Margaritas, Calle 577 y Quintana y zonas aledañas; Fray Luis Beltrán. De 9.30 a 13.00 h.

Lavalle

  • En Ruta Provincial N°24, entre Chacón y Proyectada V384. Entre calles Gaya, Proyectada V427, Proyectada V399 y callejón Villalobos. En calle Proyectada V427. Entre Ruta Provincial N°24, calle Vergel Blanco, callejones Lauriente y Hernández. En el barrio El Chilcal y zonas aledañas; El Vergel. De 9.15 a 13.15 h.

Tunuyán

  • En Ruta Provincial N°92 (o Salatino), entre Ricardo Videla y Ruta Provincial N°93 y áreas adyacentes; Colonia Las Rosas. De 9.15 a 13.15 h.
  • En calle Boulogne Sur Mer, entre Carlos Pellegrini y Bombal Sur. De 10.00 a 13.45 h.

Tupungato

  • En Ruta Provincial N°89, entre calles El Álamo y Nueva Furno; Cordón del Plata. De 9.30 a 13.30 h.

San Carlos

  • En calle Carril Nacional, entre Estrella y Bernardo Quiroga. De 9.00 a 13.00 h.

San Rafael

  • Entre calles Santa Teresa, La Bodega, Avecilla y callejón Agrario; Rama Caída. De 9.30 a 13.30 h.
  • Entre calles Florida, Pedro Vargas, Cangallo y Ángel Diez Martín. De 10.30 a 14.30 h.
  • En la Intersección de calles El Salto y Los Sauces y zonas aledañas; Capitán Montoya. De 15.00 a 19.00 h.
  • Entre calles Almirante Brown, San Luis, Castelli, Iselin y Justo José de Urquiza. Entre calles Lavalle, Matienzo, Justo José de Urquiza, Rawson y zonas aledañas. De 9.00 a 13.00 h.

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