Edemsa publicó las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este viernes
Según el cronograma de Edemsa, son siete los departamentos de la provincia que verán afectado el servicio eléctrico a lo largo de la jornada.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este viernes 7 de agosto. Esto debido a las tareas de mantenimiento que la empresa de electricidad realiza de manera preventiva y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, son siete los departamentos de la provincia que verán afectado el servicio eléctrico a lo largo de la jornada: Ciudad, Guaymallén, Maipú, Tunuyán, Tupungato, San Carlos y San Rafael.
Cortes de luz programados para este viernes 7/8
Ciudad
- Entre calles Cerro San Isidro, Cerro La Colina, Cerro San Agustín y Cerro La quebrada. Entre calles Cerro Risco Plateado, Cerro Juan Pobre, Cerro San Agustín y Cerro Catedral. En Barrio Dalvian sector III y zonas aledañas. De 9.30 a 13.30 h.
Guaymallén
- En calle Sucre, entre Lateral Sur Hospital El Sauce y barrio Rincón del Sauce; El Sauce. De 8.15 a 10.15 h.
Maipú
- Entre calles Sarmiento, Sargento Cabral, Pueyrredón y 25 de Mayo; Rodeo del Medio. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle carril Rodríguez Peña, hacia el este de Gerónimo Ruiz; Coquimbito. De 9.30 a 13.30 h.
Tunuyán
- Entre calles Sarmiento, Reina, callejón Ruano y Ruta Provincial N°92 (o Las Rosas) y zonas aledañas; El Totoral. De 9.30 a 13.30 h.
- Entre calles Calderón, Arrastoa, General San Martín, La Gaucha y Proyectada 131; La Primavera. De 14.30 a 18.30 h.
Tupungato
- Entre calles Doña Anita, Luis Danti y Corredor Productivo (O RUTA PROV. N° 94). En Finca Terra Viva S.R.L. y áreas adyacentes; Los Árboles. De 9.15 a 13.15 h.
- En Ruta Provincial N°89, entre calle Costa Canal y callejón Ríos; Cordón del Plata. De 9.00 a 13.00 h.
San Carlos
- En calle Bernardo Quiroga, entre San Martín Sur y carril Nacional. En calle Bernardo Quiroga, entre carril Nacional y Neykun (o Esquivel). En los barrios Mutual Libertad, La Sureda, El Malal, Las Calandrias, Maipo y zonas aledañas. De 9.45 a 13.45 h.
San Rafael
- En calle Las Mercedes, entre El Zanjón y Zardini; El Usillal. De 9.30 a 13.30 h.
- En calle Julio Silva, San Martín, Romance y Buenos Aires. De 9.00 a 13.00 h.