Un fuerte sismo se sintió este jueves por la noche en Mendoza: de cuánto fue
El Inpres reportó que el sismo tuvo epicentro al sur del Gran Mendoza y fue percibido en distintos puntos de la provincia.
Un sismo de magnitud 4.6 se sintió este jueves por la noche en Mendoza y fue percibido por vecinos de distintos puntos de la provincia. De acuerdo con el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), el movimiento ocurrió a las 21:00 y tuvo una profundidad de 10 kilómetros.
Según el primer reporte del Inpres, el epicentro se ubicó 16 kilómetros al sur de la ciudad de Mendoza, 170 kilómetros al sur de San Juan y 21 kilómetros al norte de Ugarteche. La escasa profundidad del fenómeno favoreció que el temblor fuera percibido en diferentes zonas del Gran Mendoza.