Los celulares pueden alertarte antes de un sismo: cómo activar la función
La función del celular está disponible en Argentina, viene activa por defecto y requiere conexión, ubicación habilitada y los servicios del sistema actualizados
Una vibración intensa, la pantalla que se enciende y una advertencia que aparece antes de sentir el movimiento. Los celulares Android cuentan con una herramienta capaz de enviar alertas ante determinados sismos cercanos. La función está disponible en Argentina y puede verificarse en pocos minutos desde la configuración del dispositivo.
La tecnología no predice terremotos ni permite saber con anticipación cuándo comenzará uno. Su objetivo es detectar el fenómeno una vez iniciado y aprovechar la diferencia de velocidad entre las ondas sísmicas para advertir a quienes todavía no recibieron la sacudida más fuerte. Según Google, el aviso puede aparecer antes, durante o después del comienzo del movimiento.
Cómo funciona el sistema de alertas sísmicas de Android
Millones de teléfonos forman parte de una red distribuida de detección. Los acelerómetros incorporados en los dispositivos —los mismos sensores que reconocen movimientos, permiten girar la pantalla o registrar pasos— pueden identificar vibraciones compatibles con un sismo. Cuando varios equipos ubicados en una misma zona reportan señales similares, el sistema analiza la información y determina si corresponde emitir una advertencia. La ubicación aproximada sirve para seleccionar qué usuarios podrían verse afectados, pero Google sostiene que esos datos no se utilizan para identificar a una persona en particular.
Las notificaciones se envían ante sismos cercanos de magnitud 4,5 o superior, aunque el servicio tiene limitaciones. No todos los movimientos pueden ser detectados y las estimaciones iniciales sobre su magnitud o intensidad pueden resultar imprecisas. También es posible recibir una advertencia y finalmente no percibir ninguna vibración. El servicio oficial de Android confirma que la herramienta se encuentra activa en Argentina, Chile y otros países con actividad sísmica.
Cómo activar las alertas de terremotos en Android
El recorrido puede cambiar ligeramente según la marca y la versión del sistema operativo. La opción más rápida consiste en abrir “Configuración” y escribir “Alertas de terremotos” o “Alertas de sismos” en el buscador interno. También puede encontrarse dentro de “Seguridad y emergencia”. Una vez allí, solo hay que activar el interruptor correspondiente. En equipos con otra organización de menús, la ruta alternativa suele ser “Ubicación”, “Avanzada” y “Alertas de terremotos”. Google indica que la función viene habilitada de forma predeterminada, pero resulta conveniente comprobar su estado después de cambiar de teléfono, restaurar el dispositivo o modificar los permisos. Para recibir avisos debe existir una conexión activa mediante Wi-Fi o datos móviles.
La ubicación también cumple un papel central: permite calcular si el teléfono se encuentra dentro del área potencialmente afectada. Por eso, conviene revisar que los Servicios de Google Play estén actualizados y que el acceso a la ubicación permanezca habilitado. Si la opción no aparece, el dispositivo, la versión instalada o la región configurada podrían no ser compatibles. Algunas funciones de seguridad y emergencia requieren Android 9 o una versión posterior, según la documentación de Google.
Qué sucede con las alertas sísmicas en iPhone
En los iPhone, el funcionamiento es diferente. Apple permite administrar avisos gubernamentales desde “Configuración”, “Notificaciones” y “Alertas gubernamentales”, aunque su recepción depende del país, las autoridades y el operador móvil. Las alertas sísmicas mejoradas propias de Apple solo están disponibles, por el momento, en Estados Unidos y Taiwán.
Por lo tanto, en Argentina no existe una herramienta equivalente a la red de detección de Android. Ante cualquier aviso o movimiento, la recomendación es seguir las indicaciones de los organismos oficiales y consultar los reportes del Instituto Nacional de Prevención Sísmica