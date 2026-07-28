Los celulares pueden alertarte antes de un sismo: cómo activar la función

La función del celular está disponible en Argentina, viene activa por defecto y requiere conexión, ubicación habilitada y los servicios del sistema actualizados

Una vibración intensa, la pantalla que se enciende y una advertencia que aparece antes de sentir el movimiento. Los celulares Android cuentan con una herramienta capaz de enviar alertas ante determinados sismos cercanos. La función está disponible en Argentina y puede verificarse en pocos minutos desde la configuración del dispositivo.

La tecnología no predice terremotos ni permite saber con anticipación cuándo comenzará uno. Su objetivo es detectar el fenómeno una vez iniciado y aprovechar la diferencia de velocidad entre las ondas sísmicas para advertir a quienes todavía no recibieron la sacudida más fuerte. Según Google, el aviso puede aparecer antes, durante o después del comienzo del movimiento.

Cómo funciona el sistema de alertas sísmicas de Android Millones de teléfonos forman parte de una red distribuida de detección. Los acelerómetros incorporados en los dispositivos —los mismos sensores que reconocen movimientos, permiten girar la pantalla o registrar pasos— pueden identificar vibraciones compatibles con un sismo. Cuando varios equipos ubicados en una misma zona reportan señales similares, el sistema analiza la información y determina si corresponde emitir una advertencia. La ubicación aproximada sirve para seleccionar qué usuarios podrían verse afectados, pero Google sostiene que esos datos no se utilizan para identificar a una persona en particular.

Las notificaciones se envían ante sismos cercanos de magnitud 4,5 o superior, aunque el servicio tiene limitaciones. No todos los movimientos pueden ser detectados y las estimaciones iniciales sobre su magnitud o intensidad pueden resultar imprecisas. También es posible recibir una advertencia y finalmente no percibir ninguna vibración. El servicio oficial de Android confirma que la herramienta se encuentra activa en Argentina, Chile y otros países con actividad sísmica.

Cómo activar las alertas de terremotos en Android El recorrido puede cambiar ligeramente según la marca y la versión del sistema operativo. La opción más rápida consiste en abrir “Configuración” y escribir “Alertas de terremotos” o “Alertas de sismos” en el buscador interno. También puede encontrarse dentro de “Seguridad y emergencia”. Una vez allí, solo hay que activar el interruptor correspondiente. En equipos con otra organización de menús, la ruta alternativa suele ser “Ubicación”, “Avanzada” y “Alertas de terremotos”. Google indica que la función viene habilitada de forma predeterminada, pero resulta conveniente comprobar su estado después de cambiar de teléfono, restaurar el dispositivo o modificar los permisos. Para recibir avisos debe existir una conexión activa mediante Wi-Fi o datos móviles.