Por esto tu celular no te avisó de los temblores que se sintieron en Mendoza

El temblor que se sintió este lunes por la noche en Mendoza alcanzó una magnitud definitiva de 4,1 y tuvo su epicentro cerca de El Carrizal. Aunque el movimiento fue percibido en distintos puntos de la provincia, muchos celulares Android que tienen activadas las alertas sísmicas no emitieron ninguna advertencia.

El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) informó que el sismo ocurrió a las 22:37, a una profundidad de 8 kilómetros. En un primer momento había sido calculado en magnitud 4,8, pero luego de revisar los datos el organismo corrigió el registro y lo ubicó en 4,1. El segundo fue a las 3:18 de este martes y fue de 3,8 de magnitud y la profundidad alcanzó los 9 kilómetros, por lo que el fenómeno tuvo una intensidad menor al registrado durante la noche.

La explicación está en el funcionamiento del sistema de Google. Las alertas de sismos de Android se envían a partir de terremotos de magnitud 4,5 o superior , por lo que el temblor registrado en Mendoza quedó finalmente por debajo de ese límite.

Así luce la alerta de atención que te envía Android ante un temblor.

Además, el valor preliminar de 4,8 difundido por INPRES no implica que los celulares hayan detectado esa misma magnitud. Android funciona de manera independiente y realiza sus propias estimaciones a partir de las señales que recibe de los teléfonos ubicados en la zona.

Es decir, Android no consulta el valor de INPRES para decidir si envía una notificación . La red de Google detecta el movimiento, analiza la información recibida y determina si existe un sismo y qué magnitud e intensidad podría tener.

La alerta de acción que Android envía ante un temblor.

De hecho, el propio Google advierte que sus estimaciones sobre la magnitud y la intensidad pueden no ser exactas y que no todos los terremotos pueden ser detectados.

Los celulares pueden detectar un sismo

Una de las particularidades del sistema es que los mismos teléfonos forman parte de la red utilizada para detectar movimientos. Los smartphones cuentan con pequeños sensores llamados acelerómetros, utilizados habitualmente para reconocer movimientos y cambios de posición del dispositivo. Esos sensores también pueden registrar vibraciones producidas por un terremoto.

Cuando un teléfono detecta un movimiento que podría corresponder a un sismo, envía una señal a los servidores de Google junto con una ubicación aproximada. El sistema compara esa información con la enviada simultáneamente por muchos otros dispositivos ubicados en la misma zona.

Si una gran cantidad de celulares registra un patrón similar prácticamente al mismo tiempo, Google puede determinar que se está produciendo un terremoto, estimar su ubicación y calcular qué lugares podrían verse afectados.

Una de las últimas alertas que dio Android en Mendoza.

La compañía explica que este mecanismo permite utilizar los más de 2.000 millones de teléfonos Android distribuidos en el mundo como una enorme red de pequeños sismómetros.

Por eso, es posible que algunos celulares ubicados cerca del epicentro del temblor de Mendoza hayan registrado las vibraciones con sus acelerómetros. Pero detectar un movimiento no implica necesariamente que el sistema vaya a enviar una alerta: para ello deben cumplirse además los parámetros establecidos por Google.

Las dos alertas que puede enviar Android

Android cuenta con dos tipos diferentes de advertencias y ambas parten del mismo requisito: el terremoto debe alcanzar una magnitud de 4,5 o superior.

La primera es la denominada Alerta de atención, destinada a movimientos leves. Se envía cuando Google calcula que el usuario podría experimentar una intensidad de entre MMI 3 y MMI 4. Esta notificación respeta el volumen configurado en el teléfono y el modo “No molestar”.

La segunda es la Alerta de acción, reservada para movimientos más importantes. Aparece cuando se espera una intensidad MMI 5 o superior. En estos casos, Android puede encender automáticamente la pantalla, reproducir un sonido fuerte e ignorar la configuración de “No molestar”.

Justamente, INPRES estimó que el movimiento del lunes por la noche alcanzó una intensidad de entre III y IV en la escala Mercalli Modificada en Tunuyán y Tupungato, mientras que en Ciudad de Mendoza, San Carlos, Rivadavia y San Martín fue de intensidad III.

Esas intensidades corresponden al rango de movimientos leves contemplado por la Alerta de atención de Android. Sin embargo, faltó el otro requisito: que el terremoto alcanzara una magnitud mínima de 4,5.

Cómo activar las alertas de temblor en Android

Argentina se encuentra entre los países donde está disponible el Sistema de Alertas de Sismos de Android y, según Google, la función viene activada de manera predeterminada en los dispositivos compatibles.

De todos modos, se puede comprobar fácilmente desde el teléfono:

Ingresar a Configuración. Seleccionar Seguridad y emergencia. Entrar en Alertas de terremotos o Alertas de sismos. Verificar que la opción se encuentre activada.

En algunos modelos la ruta puede ser diferente. Si la opción no aparece dentro de “Seguridad y emergencia”, Google recomienda ingresar a Ubicación, luego a Avanzada y finalmente a Alertas de terremotos. Además, para recibir una advertencia es necesario que el teléfono tenga activa una conexión a Wi-Fi o datos móviles.

Google también aclara que ninguna tecnología garantiza una advertencia ante todos los movimientos: algunas alertas pueden llegar antes de comenzar el sismo, otras mientras está ocurriendo e incluso pueden aparecer después. De esta manera, que los celulares no hayan advertido sobre el temblor del lunes por la noche no necesariamente indica una falla. Con una magnitud definitiva de 4,1, el movimiento quedó por debajo del mínimo de 4,5 establecido por Google para que Android envíe sus alertas sísmicas.