La obra de Eduardo Hoffmann, vista por niños: así será la muestra que llega a Mendoza

El universo plástico de Eduardo Hoffmann será observado desde una perspectiva poco habitual: la mirada libre, intuitiva y experimental de las infancias. El sábado 1 de agosto, a las 17, quedará inaugurada Artekids , una muestra que reúne las producciones realizadas por los alumnos de Piojos Taller de Arte a partir de la obra del reconocido artista visual mendocino.

La exposición podrá visitarse en Devas Bar, ubicado en el Sheraton Mendoza Hotel, en Primitivo de la Reta 989 de la Ciudad de Mendoza. La apertura tendrá entrada libre y gratuita. Devas Bar funciona dentro del hotel como un espacio de encuentro abierto también a actividades culturales y sociales.

Organizada por Grupo Huentala y Piojos Taller de Arte, la propuesta busca poner en valor tanto la producción artística infantil como los procesos de aprendizaje que anteceden a cada obra. En este caso, los niños trabajaron sobre algunos de los elementos que definen el lenguaje visual de Hoffmann, entre ellos el uso expresivo del color, la superposición de texturas, la gestualidad y la construcción dinámica de la superficie pictórica.

La muestra no plantea una reproducción literal de las pinturas de Eduardo Hoffmann. El punto de partida consiste en reconocer recursos, procedimientos y decisiones presentes en su producción para que cada niño pueda interpretarlos desde su propia experiencia.

El resultado es un conjunto de obras en las que la referencia al artista mendocino convive con trazos espontáneos, asociaciones cromáticas inesperadas y formas que surgen del juego y de la experimentación con los materiales.

Este desplazamiento resulta central dentro de la educación artística: en lugar de enseñar a copiar una imagen terminada, propone comprender cómo un artista construye su lenguaje y utilizar ese conocimiento como impulso para una creación nueva.

De esta manera, la obra de Hoffmann funciona como una puerta de entrada a preguntas vinculadas con el color, el movimiento, la materia y la expresión, pero también como un estímulo para que los participantes desarrollen una voz visual propia.

Una metodología basada en el contacto con artistas mendocinos

El proyecto fue desarrollado mediante la metodología denominada artista invitado, una de las características de Piojos Taller de Arte del artista Claudio Escobar. A través de esta dinámica, los niños conocen la obra de referentes de las artes visuales de Mendoza y trabajan durante un período determinado a partir de sus procedimientos, temáticas y universos estéticos.

El taller se presenta como un espacio de educación artística infantil orientado a la exploración creativa, el juego y el acercamiento a artistas locales. Su metodología ha permitido que distintas generaciones de alumnos conozcan de manera directa la producción visual mendocina y la conviertan en materia de experimentación.

El valor pedagógico de la propuesta reside en que los artistas dejan de aparecer como figuras lejanas o reservadas a museos y galerías. Sus obras se convierten en materiales accesibles para observar, preguntar, analizar y transformar.

En Artekids, ese diálogo se establece con una figura relevante de la pintura contemporánea de Mendoza. La selección de Hoffmann permite abordar la imagen desde la intensidad cromática y la materialidad, dos dimensiones capaces de estimular especialmente la percepción y la libertad expresiva de los niños.

Cuando las producciones infantiles ingresan al espacio expositivo

La exhibición de trabajos realizados por niños también modifica la relación tradicional entre taller y sala. Las piezas dejan el ámbito de aprendizaje para formar parte de una muestra abierta al público, con las mismas condiciones de visibilidad y reconocimiento que cualquier otra producción artística.

Ese pasaje no es menor. Exponer supone seleccionar, organizar, construir relaciones entre las obras y pensar cómo serán observadas. También permite que los autores reconozcan que sus imágenes pueden comunicar ideas, emociones y modos de comprender el mundo.

En este sentido, Artekids presenta a los niños no solo como alumnos, sino como productores de imágenes capaces de participar en la vida cultural de la provincia.

La propuesta se suma a otras experiencias desarrolladas por Piojos Taller de Arte en instituciones y espacios culturales de Mendoza, donde las infancias han compartido actividades y exposiciones vinculadas con artistas visuales de la provincia.