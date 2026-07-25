Todos los sociales de una noche de arte, íconos pop y glamour en Mendoza
Daniel Genovesi inauguró una muestra de Neo Pop en la Art Gallery del Park Hyatt Mendoza. La exposición -títulada Íconos- podrá visitarse durante tres meses.
El Park Hyatt Mendoza volvió a convertirse en punto de encuentro para el arte, la cultura y los sociales mendocinos. Este jueves 23 quedó inaugurada Íconos, la nueva muestra del artista Daniel Genovesi, en la Art Gallery, ubicada en el primer piso del hotel.
La exposición reúne una colección reciente de obras en las que el artista trabaja desde el universo del Neo Pop, con referencias a figuras reconocidas a nivel mundial, recursos del arte urbano, técnica mixta y elementos digitales. La muestra podrá visitarse durante tres meses en los horarios habituales del hotel.
Para Genovesi, esta presentación tiene un valor especial: eligió Mendoza, su tierra natal, para mostrar una colección nueva después de varios años sin exponer en la provincia. Aunque desarrolla buena parte de su actividad en Buenos Aires, el artista mantiene un vínculo afectivo con Mendoza y destacó la importancia de volver a exhibir su obra en un espacio emblemático de la ciudad.
“Es una colección nueva que elegí presentar acá, en Mendoza, mi tierra natal y tan querida por mí. Hacía mucho tiempo que no exponía en el Park Hyatt y en Mendoza”, contó a MDZ Estilo durante la inauguración.
Íconos del Neo Pop
El nombre de la muestra no es casual. Íconos reúne personajes y figuras que forman parte del imaginario cultural, artístico y popular. En las obras aparecen referencias como Marilyn Monroe, La joven de la perla, Darth Vader, el David, astronautas y una catrina reinterpretada desde una mirada más callejera y contemporánea.
La propuesta combina pintura, collage, aerosoles, tintas, acrílicos, técnica mixta y recursos digitales. El resultado son piezas visualmente intensas, con capas, texturas y una impronta cercana al street art. Genovesi explicó que la idea central fue trasladar al lienzo la sensación de una pared intervenida. “Tratamos de plasmar como si fueran paredes puestas en lienzo. Esa es la idea general y central de la muestra”, señaló.
En ese cruce aparecen los elementos que definen su obra actual: cultura pop, símbolos reconocibles, color, tecnología, fragmentos urbanos y una mirada onírica sobre figuras que ya forman parte de la memoria visual colectiva.
Arte, tecnología e inteligencia artificial
La muestra también dialoga con los debates actuales del arte contemporáneo. Genovesi contó que incorpora herramientas digitales e incluso inteligencia artificial como parte de su proceso creativo, aunque siempre desde un lugar instrumental.
Para el artista, la inteligencia artificial puede funcionar como una asistente virtual, una herramienta para explorar ideas, pensar combinaciones de color o anticipar posibles caminos visuales. Sin embargo, remarcó que la dirección creativa sigue estando en manos del artista. “No es que me va a decir lo que yo quiero. Puede dar respuestas de colores o permitir hacer una especie de preview, como antes se hacían los bocetos. Es un asistente virtual, no más que eso”, explicó.
Esa mirada se refleja en una exposición donde conviven lenguajes tradicionales y contemporáneos. Las obras mezclan oficio manual, pintura, collage, recursos gráficos y herramientas tecnológicas, en una búsqueda que conecta el arte pop con los códigos visuales del presente.
Una muestra para visitar hasta octubre
Íconos permanecerá exhibida en la Art Gallery del Park Hyatt Mendoza hasta fines de octubre. La propuesta invita a recorrer una colección pensada para impactar desde lo visual, pero también para reconocer figuras que atraviesan distintas generaciones y consumos culturales.
La inauguración reunió a invitados, referentes del ámbito cultural, amigos del artista y público que se acercó a conocer la nueva propuesta. En el marco del 25° aniversario del Park Hyatt Mendoza, la muestra suma una nueva instancia de encuentro entre arte contemporáneo, hotelería y vida social mendocina.
Con una estética vibrante y una fuerte presencia de personajes universales, Daniel Genovesi vuelve a exponer en Mendoza con una colección que mira al pop, al arte urbano y a la tecnología desde una identidad propia.