Todos los sociales de una noche de arte, íconos pop y glamour en Mendoza

El Park Hyatt Mendoza volvió a convertirse en punto de encuentro para el arte, la cultura y los sociales mendocinos. Este jueves 23 quedó inaugurada Íconos , la nueva muestra del artista Daniel Genovesi , en la Art Gallery, ubicada en el primer piso del hotel.

La exposición reúne una colección reciente de obras en las que el artista trabaja desde el universo del Neo Pop , con referencias a figuras reconocidas a nivel mundial, recursos del arte urbano, técnica mixta y elementos digitales. La muestra podrá visitarse durante tres meses en los horarios habituales del hotel.

Para Genovesi, esta presentación tiene un valor especial: eligió Mendoza, su tierra natal, para mostrar una colección nueva después de varios años sin exponer en la provincia. Aunque desarrolla buena parte de su actividad en Buenos Aires, el artista mantiene un vínculo afectivo con Mendoza y destacó la importancia de volver a exhibir su obra en un espacio emblemático de la ciudad.

“Es una colección nueva que elegí presentar acá, en Mendoza, mi tierra natal y tan querida por mí. Hacía mucho tiempo que no exponía en el Park Hyatt y en Mendoza”, contó a MDZ Estilo durante la inauguración.

El nombre de la muestra no es casual. Íconos reúne personajes y figuras que forman parte del imaginario cultural, artístico y popular. En las obras aparecen referencias como Marilyn Monroe, La joven de la perla, Darth Vader, el David, astronautas y una catrina reinterpretada desde una mirada más callejera y contemporánea.

La propuesta combina pintura, collage, aerosoles, tintas, acrílicos, técnica mixta y recursos digitales. El resultado son piezas visualmente intensas, con capas, texturas y una impronta cercana al street art. Genovesi explicó que la idea central fue trasladar al lienzo la sensación de una pared intervenida. “Tratamos de plasmar como si fueran paredes puestas en lienzo. Esa es la idea general y central de la muestra”, señaló.

En ese cruce aparecen los elementos que definen su obra actual: cultura pop, símbolos reconocibles, color, tecnología, fragmentos urbanos y una mirada onírica sobre figuras que ya forman parte de la memoria visual colectiva.

Obra de Daniel Genovesi. MDZ / Maru Mena

Arte, tecnología e inteligencia artificial

La muestra también dialoga con los debates actuales del arte contemporáneo. Genovesi contó que incorpora herramientas digitales e incluso inteligencia artificial como parte de su proceso creativo, aunque siempre desde un lugar instrumental.

Para el artista, la inteligencia artificial puede funcionar como una asistente virtual, una herramienta para explorar ideas, pensar combinaciones de color o anticipar posibles caminos visuales. Sin embargo, remarcó que la dirección creativa sigue estando en manos del artista. “No es que me va a decir lo que yo quiero. Puede dar respuestas de colores o permitir hacer una especie de preview, como antes se hacían los bocetos. Es un asistente virtual, no más que eso”, explicó.

Esa mirada se refleja en una exposición donde conviven lenguajes tradicionales y contemporáneos. Las obras mezclan oficio manual, pintura, collage, recursos gráficos y herramientas tecnológicas, en una búsqueda que conecta el arte pop con los códigos visuales del presente.

Obra de Daniel Genovesi. MDZ / Maru Mena

Una muestra para visitar hasta octubre

Íconos permanecerá exhibida en la Art Gallery del Park Hyatt Mendoza hasta fines de octubre. La propuesta invita a recorrer una colección pensada para impactar desde lo visual, pero también para reconocer figuras que atraviesan distintas generaciones y consumos culturales.

La inauguración reunió a invitados, referentes del ámbito cultural, amigos del artista y público que se acercó a conocer la nueva propuesta. En el marco del 25° aniversario del Park Hyatt Mendoza, la muestra suma una nueva instancia de encuentro entre arte contemporáneo, hotelería y vida social mendocina.

Con una estética vibrante y una fuerte presencia de personajes universales, Daniel Genovesi vuelve a exponer en Mendoza con una colección que mira al pop, al arte urbano y a la tecnología desde una identidad propia.

El jueves 23 quedó inaugurada la muéstra Íconos de Daniel Genovesi en el Hyatt. MDZ/ Maru Mena

Mirá quiénes asistieron a la inauguración

Daniel Genovesi junto al gerente general del Park Hyatt Mendoza, Miguel Urmeneta. MDZ / Maru Mena

El empresario Luis Zambonini, socio de McDonald’s en Mendoza. MDZ/ Maru Mena

Daniel Genovesi dando la bienvenida a los invitados. MDZ/ Maru Mena

Parte de la familia del artista: su hermana Laura y su primo Hugo. MDZ / Maru Mena

Natalia Álamo, Daniel Genovesi y las artistas Silvana Pumminelli y Sheila Vanella. MDZ/ Maru Mena

Más de 40 invitados especiales asistieron a la inauguración de la muestra de Daniel Genovesi. MDZ / Maru Mena

María Luisa Jara junto a visitantes de México: Claudia Andadera y Alex Shewmake. MDZ / Maru Mena

La cantante Aluhe Dume y Pablo Vallejo. MDZ/ Maru Mena

Daniel Genovesi junto a Suzette Kaiser-lenoir. MDZ / Maru Mena

Vilma, Amalia y Ana María. MDZ / Maru Mena

Marina Abraham, Rubén Sánchez y Hugo Sánchez Bolsón y el reconocido maestro de la fotografía Cayetano Arcidiacono. MDZ / Maru Mena

Santi Guerra dijo presente en la muestra de Daniel Genovesi. MDZ / Maru Mena

Daniel Genovesi dialogando con amigos. MDZ / Maru Mena

Los artistas Guillermo Rigattieri y Julieta Ravida. MDZ/ Maru Mena

Alberto Borsetto y Roberto Uliarte. MDZ / Maru Mena

Nacho Nazar, Sandra Persia y Héctor Corvalán. MDZ / Maru Mena

La artista Juana Kevorkian más conocida como Juana Banana. MDZ / Maru Mena

El médico Oscar Sagás y la gestora cultural Julieta Gargiulo. MDZ / Maru Mena