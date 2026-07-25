Evangelina Anderson celebró sus 43 años con un look que vas a querer imitar

Evangelina Anderson celebró su cumpleaños 43 en Marbella con un look veraniego de lujo. No te pierdas las fotos en la nota.

Evangelina Anderson celebró sus 43 años con un festejo en las playas de Marbella, acompañada por Lola y Emma, sus hijas con Martín Demichelis. Por supuesto, su look veraniego fue de las grandes estrellas del día, con un estilismo fresco y sofisticado perfecto para celebrar.

Para la ocasión, la modelo lució un corset color nude de satén con detalles de encaje en los laterales, una pieza que elevó la apuesta con un toque sensual y se convirtió en el centro del look. Lo combinó con un pantalón de lino de tiro alto en tono beige, con ruedo abuchonado.

Completó el estilismo con sandalias traslucidas de taco transparente, una microbag de rafia de Loewe y una carga de accesorios en tonos plateados, incluyendo collares y pulseras.

Por último, llevó una corona dorada sobre la cabeza, y sus lentes Miu Miu terminaron de darle el toque a su cumpleaños en la costa española.