La canción que el Mundial 2026 no pudo imponer
El Mundial 2026 tuvo una banda sonora oficial, pero algunas canciones populares terminaron conquistando a los hinchas y las celebraciones.
El Mundial 2026 convirtió la música, el rock y las canciones en parte del fútbol. FIFA impulsó tendencias internacionales, mientras Shakira y Spotify ganaron protagonismo. Pero "Take Me Home, Country Roads", de John Denver, volvió a crecer entre los hinchas y mostró cómo la cultura musical también puede convertirse en protagonista de un Mundial.
John Denver volvió a los estadios
"Take Me Home, Country Roads" fue difundida en 1971 y se convirtió en un clásico de la música estadounidense. Durante el Mundial 2026, el tema volvió a crecer en popularidad alrededor de la selección de Estados Unidos. Después del triunfo ante Australia, alcanzó casi 1,7 millones de reproducciones oficiales en Estados Unidos.
El fenómeno fue estudiado por especialistas de la Universidad Northeastern, que analizaron por qué una canción con un estribillo sencillo puede transformarse en un canto colectivo. La estructura repetitiva, el reconocimiento inmediato y la posibilidad de ser cantada por miles de personas explican parte de su éxito en eventos deportivos.
Shakira y Burna Boy lideraron el streaming
La música oficial del Mundial tuvo sus propios récords. "Dai Dai", de Shakira y Burna Boy, superó los 138 millones de reproducciones en Spotify, según los datos difundidos por la plataforma. El resultado colocó a la colaboración entre una estrella latinoamericana y un referente africano entre los mayores éxitos musicales asociados al torneo.
“ Soy Albirrojo ” (Paraguay), de Los Albirrojos, experimentó un aumento del 1.170% a nivel mundial. “Alt For Norge” (Noruega) de Drillos y Jørn Lande aumentó un 1.005% a nivel mundial mientras duró la buena racha del equipo noruego. Los fans de México impulsaron "Cielito Lindo ” con un 540% a nivel mundial. "Wonderwall " de Oasis , que los hinchas de Inglaterra cantaban al equipo tras las victorias, experimentó un aumento del 306 % en las reproducciones en el Reino Unido. Cuando Estados Unidos avanzó de ronda tras vencer a Bosnia y Herzegovina, las reproducciones de "Take Me Home, Country Roads " de John Denver aumentaron 100%. En tanto la canción Pa' la Selección (La T y la M) experimentó mas del 300% en las reproducciones durante la jornada de la final contra España.
El himno que eligieron los hinchas
La diferencia entre "Country Roads" y las canciones oficiales dejó un dato concreto: una canción creada 55 años antes del Mundial terminó creciendo nuevamente por su asociación con la selección estadounidense. En paralelo, las canciones nuevas dependieron de Spotify, YouTube y otras plataformas para medir su impacto. Dos modelos diferentes de éxito musical que convivieron durante el torneo.
FUENTE: Front Office Sports; Northeastern University; Spotify; FIFA.