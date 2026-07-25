La canción que el Mundial 2026 no pudo imponer

El Mundial 2026 tuvo una banda sonora oficial, pero algunas canciones populares terminaron conquistando a los hinchas y las celebraciones.

"Take Me Home, Country Roads", publicada en 1971 por John Denver, volvió a crecer durante el Mundial 2026 y se convirtió en uno de los cantos asociados a los hinchas estadounidenses.

John Denver volvió a los estadios "Take Me Home, Country Roads" fue difundida en 1971 y se convirtió en un clásico de la música estadounidense. Durante el Mundial 2026, el tema volvió a crecer en popularidad alrededor de la selección de Estados Unidos. Después del triunfo ante Australia, alcanzó casi 1,7 millones de reproducciones oficiales en Estados Unidos.

El fenómeno fue estudiado por especialistas de la Universidad Northeastern, que analizaron por qué una canción con un estribillo sencillo puede transformarse en un canto colectivo. La estructura repetitiva, el reconocimiento inmediato y la posibilidad de ser cantada por miles de personas explican parte de su éxito en eventos deportivos.

Shakira y Burna Boy lideraron el streaming La música oficial del Mundial tuvo sus propios récords. "Dai Dai", de Shakira y Burna Boy, superó los 138 millones de reproducciones en Spotify, según los datos difundidos por la plataforma. El resultado colocó a la colaboración entre una estrella latinoamericana y un referente africano entre los mayores éxitos musicales asociados al torneo.