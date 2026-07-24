La Selección argentina subió un emotivo video sobre el ciclo Scaloni: ¿comenzó el "operativo seducción"?

En medio del dolor por la final del Mundial 2026 perdida contra España, Lionel Scaloni sacudió a todo el país al sugerir el final de su ciclo al frente de la Selección argentina. "Hasta diciembre (cuando finaliza el contrato vigente) voy a estar y después seguramente corte", había declarado entre lágrimas el DT luego del encuentro.

De vuelta en el país, el entrenador oriundo de Pujato volvió a referirse a esta situación, aunque sin confirmar de manera terminante su salida a fin de año. En ese sentido, en AFA están dispuestos a mantenerlo en el cargo a como dé lugar y este viernes subieron un emotivo video a redes sociales que muchos interpretaron como el comienzo del "operativo seducción" para convencerlo de seguir.

El emotivo video de la Selección argentina sobre los logros del ciclo Scaloni @Argentina "Si alguien te hubiera dicho en 2018 que un tal Scaloni nos iba a dar la mejor Selección argentina de la historia, ¿le hubieras creído? Que bancar a muerte un DT interino era el primer paso para alcanzar la gloria eterna, ¿qué hubieras pensado?", comienza a relatar una voz en off mientras se muestran imágenes de los primeros años del ciclo.

Tras esto, se hace un racconto de todos sus logros: "Con una mano en el corazón: si alguien te hubiera asegurado que íbamos a ver a Messi sonreír otra vez después de aquella final de 2014, con 70 de 93 partidos ganados; que todo iba a empezar con una 'Maracanazo', para después poner de rodillas a los europeos; que íbamos a salir campeones del mundo ese mismo año, con la unión de los argentinos como nunca se vio en las calles; y que seríamos bicampeones de América con chicos que luchaban por cumplir el sueño a su ídolo de chicos, ¿lo hubieras soñado?".

Luego, un repaso de las últimas semanas en suelo norteamericano: "Si hace solo un mes te hubieran jurado que íbamos a remontar partidos en el Mundial como en el potrero; que un Messi con 39 años haría un hat-trick en el partido inaugural; que dejábamos afuera a los ingleses siendo otra vez finalistas del mundo, ¿cómo te hubieras sentido? Seguramente orgulloso, como te sentís ahora, de un equipo que hizo ordinario lo extraordinario".