La Selección argentina subió un emotivo video sobre el ciclo Scaloni: ¿comenzó el "operativo seducción"?
Tras sugerir que dejará la Selección argentina en diciembre, la AFA le preparó a Scaloni una conmovedora pieza con un mensaje esperanzador.
En medio del dolor por la final del Mundial 2026 perdida contra España, Lionel Scaloni sacudió a todo el país al sugerir el final de su ciclo al frente de la Selección argentina. "Hasta diciembre (cuando finaliza el contrato vigente) voy a estar y después seguramente corte", había declarado entre lágrimas el DT luego del encuentro.
De vuelta en el país, el entrenador oriundo de Pujato volvió a referirse a esta situación, aunque sin confirmar de manera terminante su salida a fin de año. En ese sentido, en AFA están dispuestos a mantenerlo en el cargo a como dé lugar y este viernes subieron un emotivo video a redes sociales que muchos interpretaron como el comienzo del "operativo seducción" para convencerlo de seguir.
El emotivo video de la Selección argentina sobre los logros del ciclo Scaloni
"Si alguien te hubiera dicho en 2018 que un tal Scaloni nos iba a dar la mejor Selección argentina de la historia, ¿le hubieras creído? Que bancar a muerte un DT interino era el primer paso para alcanzar la gloria eterna, ¿qué hubieras pensado?", comienza a relatar una voz en off mientras se muestran imágenes de los primeros años del ciclo.
Tras esto, se hace un racconto de todos sus logros: "Con una mano en el corazón: si alguien te hubiera asegurado que íbamos a ver a Messi sonreír otra vez después de aquella final de 2014, con 70 de 93 partidos ganados; que todo iba a empezar con una 'Maracanazo', para después poner de rodillas a los europeos; que íbamos a salir campeones del mundo ese mismo año, con la unión de los argentinos como nunca se vio en las calles; y que seríamos bicampeones de América con chicos que luchaban por cumplir el sueño a su ídolo de chicos, ¿lo hubieras soñado?".
Luego, un repaso de las últimas semanas en suelo norteamericano: "Si hace solo un mes te hubieran jurado que íbamos a remontar partidos en el Mundial como en el potrero; que un Messi con 39 años haría un hat-trick en el partido inaugural; que dejábamos afuera a los ingleses siendo otra vez finalistas del mundo, ¿cómo te hubieras sentido? Seguramente orgulloso, como te sentís ahora, de un equipo que hizo ordinario lo extraordinario".
Y para finalizar, unas últimas frases que parecieran ir dirigidas directamente a Scaloni: "¿Y si te digo que hay más capítulos por escribir? La historia siempre la escribe Argentina. Esta camiseta cuenta con vos. Porque si logramos todo esto todos juntos, imaginate juntos lo que podemos seguir logrando", concluye el video.
¿Lograrán convencerlo?