Las canciones que nacieron directo en la cima del ranking Billboard

Debutar directamente en el primer puesto de la publicación estadounidense Billboard es uno de los mayores logros de la música internacional. Artistas pop, hip hop y reggaetón dominaron los ranking s con canciones virales, millones de reproducciones y fanáticos que impulsan estrenos históricos apenas salen al mercado.

Un primer puesto en Billboard es el mayor indicador de éxito comercial y popularidad en la industria musical.

Un primer puesto en Billboard es el mayor indicador de éxito comercial y popularidad en la industria musica l. Imagen: billboard .com/charts/hot-100/

El primer número de esta revista se publicó el 1 de noviembre de 1894 con el nombre de Billboard Advertising (porque se dedicaba a la publicidad). En 1920 comenzó a enfocarse en la música y el espectáculo y creó una emisora de radio. El 4 de enero de 1936 , Billboard publicó el primer ranking musical y el 20 de julio de 1940 difundió su primer listado de popularidad musical. Y en 1958 comenzó a difundir la lista « Hot 100 »,

Billboard publica más de 100 listas cada semana, siendo las más populares el Hot 100 (para canciones ), Billboard 200 (para álbumes) y Social 50 (para artistas).

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El streaming cambió la música

Cada semana se actualiza el chart del hot 100 y hoy combina streaming, ventas y difusión radial. Con el tiempo se adaptó a plataformas como Spotify, YouTube y TikTok. Y el resultado es que hoy una canción puede convertirse en número uno en pocas horas gracias a que Spotify, TikTok y YouTube aceleraron el éxito de los lanzamientos globales. En tanto que las redes sociales han ayudado a viralizar fragmentos, bailes y desafíos musicales.

La primera canción número 1 fue “Poor Little Fool” de Ricky Nelson. Desde entonces, artistas como The Beatles, Michael Jackson, Mariah Carey, Drake, Taylor Swift, Ariana Grande y BTS hicieron historia en el ranking.

Los que debutaron como número 1

Drake es el artista con más debuts en el puesto 1. Taylor Swift y Ariana Grande dominaron la era streaming. BTS fue el primer grupo coreano en debutar directamente en el #1. La explosión de Spotify, TikTok y YouTube hizo mucho más frecuentes estos debuts desde 2020.

En la siguiente infografía las canciones que llegaron al número 1 apenas salieron. Fue elaborado con datos recopilados a partir del historial oficial del ranking Billboard Hot 100 publicado por Billboard y listados históricos de canciones que debutaron directamente en el puesto número 1 del chart estadounidense.