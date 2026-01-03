Histórico récord de Mariah Carey en Billboard: cuánto dinero ganó por mantener en el Top a su clásico navideño

Solo en la última semana de diciembre, la canción de Mariah Carey acumuló más de 70 millones de reproducciones y miles de ventas digitales en Estados Unidos.

La hegemonía de Mariah Carey durante las festividades no tiene techo. Al cierre de este 2025, la "Reina de la Navidad" volvió a sacudir la industria musical al estirar su propio récord histórico en el Billboard Hot 100. Con su eterno himno, All I Want for Christmas Is You, la cantante alcanzó la impresionante marca de 22 semanas en el puesto número uno.

Según los datos de Luminate, la canción registró 70,6 millones de reproducciones y 5.000 descargas vendidas en territorio norteamericano entre el 19 y el 25 de diciembre.

Mariah Carey navidad (2) Con 22 semanas en el puesto 1, la cantante superó los hitos de Lil Nas X y Shaboozey en el Billboard Hot 100. Captura de video Este envión le permitió romper el empate que mantenía con figuras como Shaboozey y su tema A Bar Song (Tipsy), o el icónico Old Town Road de Lil Nas X, quienes habían logrado permanecer 19 semanas en lo más alto. Carey no solo los pasó, sino que estableció una distancia que parece imposible de alcanzar.

Mariah Carey navidad Mariah Carey celebra un nuevo año de éxito rotundo con su clásico "All I Want for Christmas Is You". X Cuánto dinero gana Mariah Carey por All I want for Christmas is you Desde el año 1994 que Mariah Carey es la número uno en todo lo referido a la música que se escucha en todo el mundo para Navidad. Sin embargo, los altos números y puestos que consigue en radios o plataformas de música no son lo único que importa.