La amenaza de las fans de Luciano Pereyra que no podrán ver el show en la Fiesta de la Vendimia

El cantante finalmente se presentará tras el Acto Central y no en la repetición como estaba estipulado desde el inicio.

La Fiesta de la Vendimia sufrió un fuerte cambio y el Acto Central se desarrollará este domingo por la noche. Sin embargo, no fue la única modificación, ya que Luciano Pereyra tocará una vez finalizada la elección de la Reina y Virreina.

Quienes tenían tickets para el domingo 8 no podrán ingresar al predio ese día, ya que esas entradas pasarán a tener validez para el miércoles 11 de marzo. En la segunda noche se iba a presentar el artista, pero todo cambió y lo hará posterior al Acto Central, algo que enojó a las fans que habían sacado su entrada para verlo.

En las redes sociales compartieron su descontento con la decisión y lanzaron fuertes amenazas: "Yo voy a ir mañana y que arda Troya; yo compré para ver a Luciano, la vendimia no me interesa", "Boicot al acto central, que nos respeten las entradas de Luciano, pagamos por ello. Que nos hagan un lugar el domingo".

Los fans se enojaron fuertemente por la reprogramación del show de Luciano Pereyra Show Luciano Pereyra Luciano Pereyra se presentará tras la elección de la nueva Reina de la Vendimia. Foto: Instagram / @mdzradio. Otros usuarios, por ejemplo, mostraron su total descontento por la decisión que tomaron desde la organización: "Una falta de respeto total para los que sacamos entradas para ver a Luciano", "Que mal organizaron las cosas, porque no respetaron a las personas que teníamos entradas para ver el show de Luciano Pereyra".