En primera persona: qué ven las reinas desde los carros de la Vendimia

La escalera mínima se pierde entre los zapatos y los vestidos. Desde arriba todo cambia. La estructura se balancea levemente y se siente el crujir de maderas y metales. Las potentes luces encandilan y dejan al público invisible por momentos. Las manos se extienden en busca de un racimo de uvas, saludan. Los ojos de algunas niñas brillan desde lejos y buscan una sonrisa cómplice.

Las reinas de la corte impolutas se ubican a cada lado del carro. Espaldas esbeltas, frentes en alto, sonrisas amplias y las manos prestas para saludar. Se preparan para tres horas recorriendo a paso lento las principales calles de la Ciudad de Mendoza.

El público busca un presente de los que arrojan las reinas desde el carro.

Los carros se ubican en orden sobre la calle San Martín desde Colón hacia el sur. Antes, Ciudad era la primera en salir, pero desde 2017 la reina de Capital dejó de ser la anfitriona de los desfiles vendimiales y ahora participa por la corona nacional y ocupa un lugar aleatorio en el recorrido.

A las 20 en punto las ocho integrantes de la corte ya están ubicadas en sus lugares. Se sacan fotos, saludan a algunos familiares y revisan los presentes que van a repartir entre el público. Mientras tanto, el musicalizador prueba el sonido, el micrófono y las luces. El agua en botellas con hielo está en dos conservadoras gigantes disimuladas entre el decorado.

Reina y virreina se destacan por sus atributos: corona y capa. Además, sus vestidos son más opulentos que los de la corte. Primero llega la virreina, resuelta y simpática se abraza con sus compañeras que la esperan ansiosas. Charlan, cantan, ensayan algunos pasos de baile mientras el musicalizador cambia los ritmos.

Cada reina tiene su lugar en el carro de la vendimia y lo debe respetar.

La Vía Blanca de las Reinas desde el carro. Vertical La Vía Blanca de las Reinas desde el carro.

Alrededor del carro se empieza a montar el cordón de seguridad: 20 empleados municipales extienden una larga cuerda para que el público no se acerque al carro y de esta forma evitar accidentes.

La reina está con las otras soberanas departamentales en un encuentro de presentación de cuerpos diplomáticos en el Auditorio Ángel Bustelo. La gala se ha extendido y los tiempos se están alargando. Cerca de las 21, llegan las reinas. María Celeste sube rápido al carro con la ayuda del coordinador de reinas, Lucas. Se acomoda en la parte más alta del carro, un bastón fijado al piso será su único apoyo. Un escalón más abajo está el lugar de la virreina que desfilará sentada. Lucas la ayuda a controlar todos los detalles, María Celeste se repasa el labial, repiten algunas frases que deberá decir por micrófono a lo largo del desfile.

carrusel desde el carro 1 Las manos, tarros y bolsas para atrapar un regalo. Gabriela Sanchez /MDZ

Manos, sonrisas y la magia de la vendimia

“¡Sos mi favorita!”, “¡Yo quiero un regalo!”, “¡Reina!”, se escuchan los gritos eufóricos de la gente agolpada en las calles mientras extienden sus manos y canastos improvisados con palos para recoger los regalos que arrojan las reinas.

carrusel desde el carro 7 Cada reina llevaba un paraguas por si llovía. Gabriela Sanchez /MDZ

Los niños sobre los hombros de sus padres parecen gritar a una estrella de rock mientras pasan los carros. Las miradas de asombro se mezclan entre las conversaciones de la gente a lo lejos. Un grupo de amigas tiene coronas de fantasía y saludan a las reinas.

Algunas pequeñas vestidas de reinas se destacan entre el público, en sus caras se lee la admiración y las jóvenes del carro les responden con sonrisas. Aunque con menos público que otros años, la magia de la vendimia sigue intacta entre los mendocinos y turistas.

carrusel desde el carro 3 Con menos púlblico que otros años, la Vía Blanca sigue teniendo hinchadas de las reinas. Gabriela Sanchez /MDZ

El influencer que se robó la atención

Además de MDZ, el carro de la Ciudad de Mendoza llevaba a un invitado especial: Parviz Benazirov. El influencer ruso que vive en Mendoza es conocido por regalar dinero, ropa, pañales y hasta mercadería a sus seguidores.

carrusel desde el carro 5 Parvis, el influencer ruso, le dio color al carro de la Ciudad de Mendoza. Gabriela Sanchez /MDZ

Cuando el público lo reconocía entre las reinas se acercaban, pedían fotos, lo saludaban, le preguntaban por su familia y su hija que nació hace muy poco. Parviz fue cálido y atento en todo momento. Siempre dispuesto y ajustado a las pautas de seguridad que le indicó el equipo de la municipalidad.