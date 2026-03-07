Las historias mínimas del Carrusel de la Vendimia

A la 9 comenzó el Carrusel de la Vendimia en los portones del Parque San Martín. Esta noche no hay Acto Central.

Coronas, carros y niños le dieron color al Carrusel de la Vendimia.

El Carrusel de la Vendimia comenzó a las 9 en una mañana nublada y será el único evento del calendario oficial de la jornada porque el Acto Central se reprogramó por mal tiempo y pasó para el domingo a la noche.

Mdz Presente En El Carrusel Con Un Traje Muy Especial El color del Carrusel en una mañana nublada A diferencia de la Vía Blanca, el Carrusel cuenta con la participación de agrupaciones gauchas, centros tradicionalistas, colectividades, caporales, murgas, reinas invitadas e instituciones. Además, las 8 representantes departamentales desfilarán ante el público en carros alegóricos especialmente diseñados y ornamentados para destacar la identidad de cada rincón de la provincia.

Te puede interesar El Espacio Arizu recibe el Agasajo de Bodegas de Argentina

Carrusel Desde El Carro

El Carrusel partirá desde los Portones del Parque General San Martín, se dirigirá hacia el Este por Emilio Civit hasta la plaza Independencia; allí doblará hacia el norte por Chile hasta Las Heras; para continuar por San Martín hacia el sur y, al llegar a Colón, se producirá la desconcentración.

Comenzó El Carrusel Las historias del Carrusel Vecinos que llegan temprano con su reposera y el mate, niños disfrutando a caballo del desfile, obreros de la construcción desde los techos de un edificio, son algunas de las historias pequeñas que hacen del Carrusel un evento único que ni un día nublado puede empañar.