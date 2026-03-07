Vendimia 2026: las mejores fotos y videos del Carrusel y la Vía Blanca

La
y el Vía Blanca son la antesala del Acto Central -que este año se reprogramó para el domingo 8 de marzo por el pronóstico de tormentas- y llenan de color y brillo las calles de la Ciudad de Mendoza. Carrusel
La Vía Blanca y el Carrusel
En
, las calles de Mendoza viven Vendimia un color distinto con los desfiles de Vía Blanca y Carrusel. Los carros alegóricos de los 18 departamentos llevan la esencia de sus tradiciones a vecinos y turistas que se acercan para ver de cerca a las Reinas de la Vendimia.
Coronas de juguete, niñas con vestidos y canastos para alcanzar un racimo de uvas son algunas de las postales que se repiten desde hace décadas.
Este año hubo menos gente en las calles, posiblemente por la amenaza de mal tiempo que obligó a reprogramar el Acto Central para el domingo 8 de marzo.
Las mejores fotos y videos del Carrusel y la Vía Blanca
Coronas, carros y niños le dieron color al Carrusel de la Vendimia.
Mdz Presente En El Carrusel Con Un Traje Muy Especial
Miles de mendocinos y turistas disfrutaron de la Vía Blanca de las Reinas.
