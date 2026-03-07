Bodegas de Argentina tuvo su agasajo con la presencia de Cornejo y una excluida Victoria Villarruel

Live Blog Post

El análisis de Alfredo Cornejo sobre la industria

"La industria vitivinícola nacional y provincial tienen muchas posibilidades de armonizar con la demanda del mercado porque están preparadas para cambios, a modificaciones de la forma de comercializar, de vender, de cobrar y pagar", señaló el gobernador.

"También resaltamos la necesidad de mantener, con trabajo y liderazgo político estatal nacional y de las provincias, también con el sector privado, al productor primario. Sin ese productor no se hace ese vino de calidad. A ellos hay que acompañarlos. El Gobierno de la provincia acompaña mucho, tanto que es una de las inversiones más fuertes que tenemos en la economía. Pero tenemos que llegar a una economía en el que el Estado no intervenga, sino que todos puedas ser competitivos", señaló.

"Estamos en tránsito. En el medio, hay gente que la está pasando mal. Claro que hay productores que su precio no es adecuado. También los costos son dificultosos. Pero el Gobierno nacional y provincial ha hecho su tarea. El nacional específicamente. Todas las reformas impactan en la cadena de producción. De todas las industrias incluida la vitivinicultura. Pero necesitamos tiempo y creo que la sociedad lo ha comprendido. El 26 de octubre se toma con liviandad pero hubo una ratificación del rumbo y en ese momento también la estábamos pasando mal", sentenció.