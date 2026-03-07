Bodegas de Argentina tuvo su agasajo con la presencia de Cornejo y una excluida Victoria Villarruel

Este sábado se llevó a cabo el tradicional almuerzo de la vitivinicultura argentina llamado "Agasajo de Bodegas de Argentina" en el Espacio Arizu, de Godoy Cruz. Un evento de encuentro en el que empresarios y referentes de la industria se reúnen para analizar e intercambiar opiniones sobre la situación actual, además de disfrutar de los mejores vinos de la Argentina acompañados por un excelente servicio gastronómico.
Fueron parte ejecutivos de todas las industrias proveedoras de la vitivinicultura y de organizaciones de diversos rubros de Mendoza y el país, autoridades gubernamentales nacionales y provinciales, diplomáticos y medios de comunicación. Incluido el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, con la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, a quien excluyeron de la foto institucional, a pesar de ser la única referente del Gobierno nacional.
07-03-2026 15:35
El análisis de Alfredo Cornejo sobre la industria
"La industria vitivinícola nacional y provincial tienen muchas posibilidades de armonizar con la demanda del mercado porque están preparadas para cambios, a modificaciones de la forma de comercializar, de vender, de cobrar y pagar", señaló el gobernador.
"También resaltamos la necesidad de mantener, con trabajo y liderazgo político estatal nacional y de las provincias, también con el sector privado, al productor primario. Sin ese productor no se hace ese vino de calidad. A ellos hay que acompañarlos. El Gobierno de la provincia acompaña mucho, tanto que es una de las inversiones más fuertes que tenemos en la economía. Pero tenemos que llegar a una economía en el que el Estado no intervenga, sino que todos puedas ser competitivos", señaló.
"Estamos en tránsito. En el medio, hay gente que la está pasando mal. Claro que hay productores que su precio no es adecuado. También los costos son dificultosos. Pero el Gobierno nacional y provincial ha hecho su tarea. El nacional específicamente. Todas las reformas impactan en la cadena de producción. De todas las industrias incluida la vitivinicultura. Pero necesitamos tiempo y creo que la sociedad lo ha comprendido. El 26 de octubre se toma con liviandad pero hubo una ratificación del rumbo y en ese momento también la estábamos pasando mal", sentenció.
07-03-2026 13:48
Llegó el gobernador Alfredo Cornejo al Espacio Arizu
El gobernador Alfredo Cornejo arribó al Espacio Arizu para participar del Agasajo de Bodegas de Argentina. También llegaron los intendentes oficialistas y dirigentes nacionales, como el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem.
La vicepresidenta Victoria Villarruel pidió "quitar el ahogo fiscal"
La vicepresidenta Victoria Villarruel llegó al Almuerzo de Bodegas de Argentina. "Es fundamental quitar la presión y el ahogo fiscal. Espero que próximamente recibamos algo de eso en el Congreso", sostuvo.
Presencia empresarial y política en el Agasajo de Bodegas de Argentina
Junto al gobernador Alfredo Cornejo y otros dirigentes de peso provincial, se destaca la llegada del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y su primo Eduardo "Lule" Menem, funcionario de la secretaria general de la Presidencia, conducida por Karina Milei.
Se trata de dos figuras centrales del entorno del presidente Javier Milei. "Lule" trabaja bajo el ala de su hermana, Karina, y son dos de los principales operadores del Poder Ejecutivo.