El "error" que reconoció Cornejo tras la controvertida cifra sobre la caída del empleo

El gobernador Alfredo Cornejo habló de la polémica que generó tras destacar en redes sociales el puesto de Mendoza en el ranking de variación del empleo privado registrado a nivel nacional, con un indicador negativo para la provincia. El mandatario reconoció que tuvo un “error de redacción” y afirmó que no festejó que caiga el empleo.

Este viernes se generó una controversia de escala nacional luego de una publicación de Cornejo en su cuenta de la red social X (antes Twitter). El gobernador aliado del presidente Javier Milei publicó un cuadro comparativo entre las provincias con datos sobre evolución del empleo privado registrado en Argentina, que se dieron a conocer por el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). En ese gráfico Mendoza figuraba con una caída del 0,6% entre noviembre del 2023 y noviembre del 2025.

El mandatario provincial ponderó la posición de Mendoza respecto al resto de provincias del país , porque quedó ubicada en tercer lugar, aún con ese número en rojo. Según el cuadro que difundió en redes sociales, Neuquén quedó en primer lugar con un crecimiento del empleo privado en un 3,4%; y Río Negro segundo, con un 0,7%, también de crecimiento.

Mendoza vuelve a destacarse en el mapa productivo del país. Se dio a conocer el ranking de variación en el empleo privado registrado y, tras dos años completos de gestión del presidente @JMilei en la Nación y de nuestro gobierno en la Provincia, Mendoza se ubica entre las… pic.twitter.com/WjmYCqhtzG

Un día después de la polémica, Cornejo hizo referencia a la publicación luego de participar del Almuerzo organizado por Bodegas de Argentina este sábado, en el marco de la Fiesta Nacional de la Vendimia.

“Puedo haber cometido un error en esa redacción”, reconoció el mandatario pero defendió los fundamentos que motivaron la publicación. “Vuelvo a decir lo mismo. Claro que ha caído el empleo y ha caído el consumo en una mirada larga. Pero están dándose los pasos para que luego el consumo y el empleo estén sostenidos en el tiempo, creciendo todo el tiempo”, expresó.

En este sentido, el gobernador aliado del Gobierno nacional aclaró que “no he festejado que caiga el empleo. Yo lo que resalté es que en Mendoza, a pesar de no tener ningún commodity, como tiene Neuquén, hemos sostenido el empleo”.

“Neuquén es una topadora que recibe solo de regalías más de mil millones de dólares anuales, con una bomba productiva como es Vaca Muerta. Que solo Neuquén y Río Negro, que están explotando ese commodity, estén por encima de Mendoza en materia de empleo, para nosotros es muy bueno porque no tenemos un solo commodity que nos ayude, y sin embargo hemos sostenido el empleo, solo perdimos 0,6%”, destacó Cornejo.

Asimismo, hizo hincapié en que la cifra podría haber sido positiva si no se hubiesen perdido 600 puestos de empleo por la reconversión de los pozos de hidrocarburos convencionales. “Si no hubiésemos tomado la decisión de reconvertir los contratos con YPF del convencional, nos hubiese dado positivo porque ahí se han perdido alrededor de 600 empleos, porque las empresas más chicas que reemplazaron a YPF llegaron a la conclusión que necesitan otro tipo de empleo y menos empleo”, indicó.

Cornejo terminó calificando de “comidilla periodística” la polémica que generó su publicación en X. “Yo creo que la comidilla periodística de decir que yo festejo que baje el 0,6% solo el empleo, es una comidilla, no es cierto, yo no festejo eso, al contrario, yo quiero mucho más empleo, y para eso trabajamos”, concluyó.