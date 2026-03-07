Desayuno de la Coviar: Alfredo Cornejo llamó a elaborar vinos de alta gama ante la crisis del sector
Antes de partir a Estados Unidos, el gobernador Alfredo Cornejo participó del Desayuno de la Coviar y habló sobre el rol del Gobierno de Mendoza, la crisis del sector vitivinícola y aseguró que la salida es producir vinos de alta gama.
La palabra del gobernador Alfredo Cornejo
Para empezar el discurso, el gobernador Alfredo Cornejo destacó la labor de todos los productores y trabajadores que integran el mundo del vino. Además, habló de la importancia de buscar soluciones. “Este desayuno es un momento especial para hacer balances, se habla de crisis y oportunidades. Estos balances hay que hacerlos públicos y tenemos que propender a las soluciones”, dijo el gobernador.
“En Mendoza hemos tomado decisiones como construir un Estado ordenado, razonable, que gasta inteligentemente. Mendoza redujo sostenidamente el gasto corriente. Cuesta encontrar una jurisdicción en el pais que haya encarado semejante trabajo solo es comparable a lo que está haciendo Milei en Argentina en forma acelerada y dolorosa”, agregó.
Crisis del sector y salida
Aunque el gobernador no dio detalles sobre problemas puntuales en algunas bodegas -como los casos de Norton y Bianchi- habló de la crisis del sector vitivinícola y esbozó una solución. “La vitivinicultura está enfrentando una fuerte reconfiguración a nivel internacional y esto va de la mano de los cambios de consumo y de comercialización”, dijo el mandatario provincial.
“Quiero hablar con fundamentos. El dato que marca el rumbo de la industria en Mendoza es que mientras el mercado retrocede, los varietales han crecido 3,4% en volumen. La calidad y la alta gama son el camino para sostener la competitividad en el largo plazo”, aseguró.
El Desayuno de la Coviar
El Desayuno de la Coviar se caracteriza por una fuerte presencia federal y nacional en el marco de la Fiesta Nacional de la Vendimia. El vino cerró 2025 con crecimiento en ventas minoristas, impulsado por kioscos y almacenes, según datos de Scentia difundidos por el Observatorio Vitivinícola Argentino.
Los vinos blancos aparecen como gran oportunidad para Argentina, en línea con tendencias internacionales de consumo. El Desayuno de la Coviar 2026 impulsa la articulación público-privada para fortalecer al vino como industria estratégica federal.