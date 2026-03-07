Desayuno de la Coviar: Alfredo Cornejo llamó a elaborar vinos de alta gama ante la crisis del sector

El gobernador Alfredo Cornejo participó del Desayuno de la Coviar, reconoció la crisis del sector vitivinícola y dijo que la salida son los vinos de alta gama.

ALFREDO CORNEJO COVIAR Alfredo Cornejo junto a las autoridades de la Coviar y Victoria Villarruel. Alf Ponce/MDZ La palabra del gobernador Alfredo Cornejo Para empezar el discurso, el gobernador Alfredo Cornejo destacó la labor de todos los productores y trabajadores que integran el mundo del vino. Además, habló de la importancia de buscar soluciones. “Este desayuno es un momento especial para hacer balances, se habla de crisis y oportunidades. Estos balances hay que hacerlos públicos y tenemos que propender a las soluciones”, dijo el gobernador.

“En Mendoza hemos tomado decisiones como construir un Estado ordenado, razonable, que gasta inteligentemente. Mendoza redujo sostenidamente el gasto corriente. Cuesta encontrar una jurisdicción en el pais que haya encarado semejante trabajo solo es comparable a lo que está haciendo Milei en Argentina en forma acelerada y dolorosa”, agregó.

Crisis del sector y salida Aunque el gobernador no dio detalles sobre problemas puntuales en algunas bodegas -como los casos de Norton y Bianchi- habló de la crisis del sector vitivinícola y esbozó una solución. “La vitivinicultura está enfrentando una fuerte reconfiguración a nivel internacional y esto va de la mano de los cambios de consumo y de comercialización”, dijo el mandatario provincial.

“Quiero hablar con fundamentos. El dato que marca el rumbo de la industria en Mendoza es que mientras el mercado retrocede, los varietales han crecido 3,4% en volumen. La calidad y la alta gama son el camino para sostener la competitividad en el largo plazo”, aseguró.