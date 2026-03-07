Políticos, figuras y empresarios: mirá quiénes estuvieron en el Desayuno de la Coviar

En el marco de la
el Fiesta de la Vendimia, marca el rumbo político y económico del sector de la vitivinicultura. Desayuno de la Coviar En el evento que comenzó muy temprano, se reúnen , empresarios y políticos de relevancia local y nacional. figuras
La Corporación Vitivinícola tiene como misión y objetivo promover la implementación del Plan Estratégico Argentina Vitivinícola a través de la organización e integración de los actores de la cadena productiva y la innovación de productos y procesos que acrecienten el valor agregado del sector.
coviar
Alf Ponce / MDZ
Las fotos de los sociales del Desayuno de la Coviar
CRISTINA PEREZ LUIS PETRI MDZ RADIO COVIAR
El diputado nacional Luis Petri pasó por MDZ Radio junto a su esposa, Cristina Pérez, y se refirió a la situación de la vitivinicultura.
Marcos Garcia/MDZ
DALMIRO GARAY ALEJANDRO GULLE Rodolfo Vargas Arizu COVIAR
Dalmiro Garay, Alejandro Gullé y Rodolfo Vargas.
Alf Ponce/MDZ
ZUCCARDI MERCEDES LLANO COVIAR
José Zuccardi y Mercedes Llano.
Alf Ponce/MDZ
INTENDENTES COVIAR
Omar Félix y Fernando Ubieta
Alf Ponce/MDZ
MATIAS STEVANATO MDZ RADIO COVIAR
Marcos Garcia/MDZ
Pepe Cibrián MDZ RADIO COVIAR
Marcos García/MDZ
Cristina Pérez
Cristina Perez y Luis Petri.
COVIAR
VICTORIA VILLARRUEL COVIAR
Alf Ponce/MDZ
TADEO GARCIA ZALAZAR COVIAR
Alf Ponce/MDZ
ANABEL FERNANDEZ SAGASTI VICTOR FAYAD COVIAR
Anabel Fernadez Sagasti y Victor Fayad.
Alf Ponce/MDZ
MERCEDES RUZ COVIAR
Rodolfo Montero y Mercedes Rus.
Alf Ponce/MDZ
VICTORIA VILLARRUEL
Mario Gonzalez, el presidente saliente de la Coviar y la vicepresidenta Victoria Villarruel se saludan en el Desayuno de la Coviar.
MDZ
gobernadores coviar
Los exgobernadores. Arturo Lafalla, Julio Cobos, Celso Jaque, Rodolfo Suarez y Rodolfo Gabrielli.
Alf Ponce/MDZ
Andres lombardi natalio mema mdz radio
Andrés Lombardi y Natalio Mema.
Marcos Garcia/MDZ
CAROLINA LOZADA MDZ RADIO
Marcos Garcia/MDZ
Cristina Pérez
Cristina Perez elegante con lentes de sol.
MDZ