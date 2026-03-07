Presenta:

Políticos, figuras y empresarios: mirá quiénes estuvieron en el Desayuno de la Coviar

El Desayuno de la Coviar es uno de los eventos más importantes de la Fiesta de la Vendimia que reúne a políticos, empresarios y figuras locales y nacionales.

Cristina Perez, Luis Petri y Carolina Lozada.&nbsp;

Cristina Perez, Luis Petri y Carolina Lozada. 

Alf Ponce

En el marco de la Fiesta de la Vendimia, el Desayuno de la Coviar marca el rumbo político y económico del sector de la vitivinicultura. En el evento que comenzó muy temprano, se reúnen empresarios, políticos y figuras de relevancia local y nacional.

La Corporación Vitivinícola tiene como misión y objetivo promover la implementación del Plan Estratégico Argentina Vitivinícola a través de la organización e integración de los actores de la cadena productiva y la innovación de productos y procesos que acrecienten el valor agregado del sector.

Las fotos de los sociales del Desayuno de la Coviar

CRISTINA PEREZ LUIS PETRI MDZ RADIO COVIAR
El diputado nacional Luis Petri pasó por MDZ Radio junto a su esposa, Cristina Pérez, y se refirió a la situación de la vitivinicultura.

DALMIRO GARAY ALEJANDRO GULLE Rodolfo Vargas Arizu COVIAR
Dalmiro Garay, Alejandro Gullé y Rodolfo Vargas.

ZUCCARDI MERCEDES LLANO COVIAR
José Zuccardi y Mercedes Llano.

INTENDENTES COVIAR
Omar Félix y Fernando Ubieta

MATIAS STEVANATO MDZ RADIO COVIAR
Matías Stevanto.

Pepe Cibrián MDZ RADIO COVIAR
Pepe Cibrián.

Cristina Pérez
Cristina Perez y Luis Petri.

VICTORIA VILLARRUEL COVIAR
Victoria Villarruel.

TADEO GARCIA ZALAZAR COVIAR
Tadeo García Zalazar.

ANABEL FERNANDEZ SAGASTI VICTOR FAYAD COVIAR
Anabel Fernadez Sagasti y Victor Fayad.

MERCEDES RUZ COVIAR
Rodolfo Montero y Mercedes Rus.

VICTORIA VILLARRUEL
Mario Gonzalez, el presidente saliente de la Coviar y la vicepresidenta Victoria Villarruel se saludan en el Desayuno de la Coviar.

gobernadores coviar
Los exgobernadores. Arturo Lafalla, Julio Cobos, Celso Jaque, Rodolfo Suarez y Rodolfo Gabrielli.

Andres lombardi natalio mema mdz radio
Andrés Lombardi y Natalio Mema.

CAROLINA LOZADA MDZ RADIO
Cristina Pérez
Cristina Perez elegante con lentes de sol.

