Comienza el juicio por el hundimiento del ARA San Juan: por qué no hay dirigentes políticos imputados

Comienza este martes el juicio oral y público por el hundimiento del ARA San Juan , una de las tragedias más impactantes en la historia reciente de la Armada Argentina , en la que perdieron la vida sus 44 tripulantes en noviembre de 2017.

En el banquillo de los acusados estarán cuatro ex altos mandos de la fuerza , imputados por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público , omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte.

Serán juzgados por el Tribunal Oral Federal de Río Gallegos el excomandante de la Fuerza de Submarinos, Claudio Villamide; el excomandante de Adiestramiento y Alistamiento Naval, Luis Enrique López Mazzeo; el ex jefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos, Héctor Alonso; y el ex jefe del Departamento de Operaciones, Hugo Miguel Correa.

El proceso estará a cargo de los jueces Mario Reynaldi, Luis Alberto Giménez y Enrique Baronetto, y se extenderá durante varias semanas. Las audiencias incluirán la exposición de pruebas, peritajes técnicos y testimonios clave para intentar reconstruir qué ocurrió en los días previos al hundimiento.

Se prevé que el juicio se desarrolle de manera alternada hasta julio , con audiencias programadas de lunes a jueves en semanas intercaladas. El objetivo del tribunal será determinar si existieron fallas operativas, deficiencias en el mantenimiento o errores en la conducción que pudieron contribuir al desenlace fatal.

Los idas y vueltas en la jurisdicción del juicio

La causa atravesó fuertes polémicas previas, especialmente en torno a la jurisdicción donde debía realizarse el debate oral. Finalmente, en octubre de 2025, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió que el proceso se lleve adelante en Río Gallegos.

Los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos rechazaron los planteos que buscaban trasladar el juicio a Mar del Plata o a Comodoro Py, al sostener que el hecho ocurrió en alta mar, fuera del límite de las jurisdicciones territoriales, y que ante la incertidumbre sobre el lugar de comisión del delito debía mantenerse la intervención del tribunal de origen.

Un juicio sin cargos políticos

Durante la búsqueda del ARA San Juan Mauricio Macri mantenía contando constante con los familiares de las víctimas. Foto: TELAM Durante la búsqueda del ARA San Juan Mauricio Macri mantenía contando constante con los familiares de las víctimas. Télam

Días después de esa decisión, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme el sobreseimiento del expresidente Mauricio Macri y de los ex funcionarios de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani en la causa por supuesto espionaje ilegal a familiares de las víctimas del ARA San Juan.