Juicio por el caso de Ivana Molina: las preguntas y testigos que complicaron al acusado de femicidio

Carlos Miguel Díaz Vílchez declaró el martes en el juicio por jurados por el presunto femicidio de Ivana Molina , la mujer que desapareció en abril de 2023 en Mendoza. Fue durante el inicio del debate , en el que hizo uso de la palabra y rechaó las acusaciones en su contra. Pese a eso, su versión mostró inconsistencias y testigos lo contradijeron.

Durante el inicio de su declaración, el acusado se encargó de rechazar la investigación desarrollada por la fiscal de Homicidios Claudia Ríos : descartó haber estado en pareja con la mujer al momento de su deparición, negó haber consumido drogas junto a ella, deslizó la posibilidad de que este viva y trabajando en Chile y aseguró que no la asesinó .

"Me van a acusar de que yo maté a Ivana Molina , pero por favor, ¿Dónde ven eso?", cuestionó al finalizar con su exposición, previo a las preguntas que le realizaron desde la fiscalía y la querella.

Durante el interrogatorio, el fiscal en jefe de Homicidios, Fernando Guzzo , pidió permiso para presentar una prueba de refutación, ya que Díaz Vílchez aseguró en su declaración que no tenía antecedentes y mucho menos de violencia contra mujeres. No obstante, el representante del Ministerio Público Fiscal ( MPF ) exhibió, con el aval de la jueza técnica Carolina Colucci, una sentencia en su contra, dictada el 30 de agosto de 2017.

Fue a raíz de una denuncia por amenazas que radicó una expareja del imputado, causa en la que Díaz Vílchez reconoció la autoría mediante un juicio abreviado y terminó siendo condenado a una pena de 30 días de prisión. Con respecto a eso, el hombre "se hizo cargo" porque "quería salir de la comisaría".

Contradicciones y recuerdos perdidos

Seguidamente, Guzzo le consultó por qué negaba su relación con Ivana Molina, siendo que su propia hija declaró que llevaba más de 3 años en pareja con ella, al momento de su desaparición. En ese sentido, Díaz Vílchez respondió que sólo estuvieron 6 o 7 meses en pareja y luego se distanciaron, contradiciendo los dichos de su familiar y otros testigos de la causa.

Ivana Molina junto a Carlos Díaz Foto: archivo Ivana Molina junto a Carlos Díaz Foto: archivo

Asimismo, jefe de la UFI de Homicidios marcó ciertas contradicciones con respecto a la fecha en la que vio por última vez a Ivana Molina, ya que en su declaración afirmó que fue el 31 de abril. No obstante, luego dijo que cuando la policía lo entrevisto a pocos días de la desaparición de la mujer, llevaba entre 14 y 15 días sin verla.

Luego, le preguntó por una conversación telefónica en la que el propio Díaz Vílchez le reconoció a su hija que "lo estaba buscando Investigaciones" y ella le recomendó "buscar un abogado y apagar el celular", lo cual fue plasmado en una declaración de su familiar en el expediente. Pese a eso, el acusado dijo que no recordaba esa charla, ya que, "probablemente", tiene problemas de memoria.

Consumo de droga y maltratos

Posteriormente, fue el turno de los querellantes Agustín Magdalena y Cristian Vaira Leyton, quienes comezaron preguntándole sobre sus problemas con la cocaína, ya que en su exposición negó haber consumido junto a Molina. Los abogados deslizaron que en diversas testimoniales surgió que ambos ingerían drogas y alcohol en juntadas que se estiraban hasta altas horas de la madrugada, pero Díaz Vílchez negó esas situaciones y dijo que sólo tomó estupefacientes en su juventud.

Acto seguido, le preguntaron por las numerosas situaciones de violencia de género que se plasmaron en declaraciones en el expediente: "¿Usted no le dejaba los ojos morados a Ivana Molina, no le quebró el tabique, nunca le pegaba?", consultaron. Pero Díaz Vílchez lo negó rotundamente: "Nunca le pegué", dijo.

Hacia el final de la indagatoria, también pusieron en duda los motivos por los que el imputado rompió el piso de su casa luego de la desapareción de Ivana Molina, justificando que tenía problemas con raíces en la cloaca. Pero los letrados destacaron que su hija declaró que nunca tuvo inconvenientes de ese tipo la vivienda.

Díaz Vílchez juicio Carlos Díaz Vílchez durante la primera jornada del juicio por el presunto femicidio de Ivana Molina. Captura de video.

Ulteriormente, entre el martes y este miércoles, pasaron por el estrado varios familiares y allegados a Ivana Molina, quienes contradijeron los dichos de Díaz Vílchez, dando cuenta de situaciones en las que el hombre consumía cocaína junto a la mujer en diversas oportunidades, así como también de la situación sometimiento y maltratos por parte del imputado, lo que complicó su situación de cara al veredicto.

El caso Ivana Molina

La causa tuvo su inició luego de que familiares de Ivana Molina denunciaran su desaparición el lunes 10 de abril de 2023 en la extinta Oficina Fiscal N°6 —quedó unificada como parte de la Oficina Fiscal Capital—, luego de varios días sin tener noticias de ella.

En la investigación tomó intervención la fiscal Claudia Ríos, quien trabajó junto a personal de la División Búsqueda de Personas para realizar las averiguaciones con respecto al paradero de la mujer.

Los primeros avances en la pesquisa y la incorporación de testimonios y pericias motivó que se activara el protocolo de femicidio y las sospechas recayeron rápidamente sobre Díaz Vilchez, ex pareja de la mujer y última persona que la habría visto con vida.

A partir de allí, se realizaron rastrillajes con perros especializados, excavaciones en la vivienda del acusado y diversas medidas periciales. Aunque el cuerpo nunca fue hallado, los canes detectaron rastros de sangre en el domicilio del imputado, lo que terminó comprometiéndolo en la causa.

Cuando intentaron detenerlo, no se encontraba en su casa y se emitió un pedido de captura nacional e internacional. Finalmente, el 4 de mayo de 2023, Díaz Vílchez fue localizado y detenido en la provincia de Buenos Aires por personal de Investigaciones y de la Policía Federal. Luego fue trasladado a Mendoza e imputado por femicidio.

La instrucción avanzó y en junio de 2024 la Justicia confirmó la elevación de la causa al juicio por jurados, rechazando diversos planteos de la defensa. Así, el acusado permaneció detenido y ahora enfrenta la posibilidad de una condena a prisión perpetua.