Se entregó el hermano del piloto que robaba en ojotas y fue escrachado en redes

El mecánico y asistente de pista, hermano de Oscar Gini, se presentó ante la Justicia tras permanecer días prófugo. Los videos de sus asaltos lo identificaron.

Juan Pablo Gini, hermano de Oscar Gini, era buscado por una serie de robos en comercios en Villa Urquiza y Olivos.

Juan Pablo Gini, el mecánico que fue filmado desvalijando comercios al forzar cerraduras, decidió poner fin a su clandestinidad y se entregó a las autoridades. El hombre, conocido en el ambiente del automovilismo por ser hermano del piloto Oscar Gini, era buscado intensamente tras una serie de robos que quedó registrada en video.

La clave de su caída no fue solo el trabajo policial, sino el escrache masivo en redes sociales. Al difundirse las imágenes de los robos, cientos de usuarios y víctimas reconocieron al dueño del taller "Ovacar" de Coghlan, señalando no solo su identidad, sino también su domicilio y sus antecedentes.

Cómo fue el recorrido de robos El raid delictivo comenzó la madrugada del viernes en un local gastronómico sobre la avenida Monroe. Allí, Gini vulneró las cerraduras en cuestión de minutos, entró ignorando la alarma que sonaba a todo volumen y se llevó la recaudación y el celular del local.

Sin conformarse con el primer robo, el sospechoso se trasladó a Olivos. Su siguiente objetivo fue otro local, ubicado sobre la avenida Maipú. El registro fílmico mostró una herramienta de precisión, tres cerraduras reventadas y una caminata directa hacia la caja registradora.