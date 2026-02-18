"Lo mataron mientras cocinaba con sus hijos": quién era el hombre que recibió una bala perdida en San Martín

El barrio de Billinghurst, ubicado dentro del partido de San Martín , fue el escenario de una violenta noche este lunes con tiroteos en varias zonas. Uno de estos casos significó la muerte de Walter Gastón Escalante, presuntamente alcanzado por una bala perdida . Su hermano pidió justicia y relató cómo fue la trágica muerte.

De acuerdo con Franco, el hermano del hombre asesinado, a Escalante "lo mataron mientras cocinaba con sus hijos" , en su vivienda ubicada en el cruce de las calles Chacabuco y Naón.

Tras recibir el impacto de bala en su espalda, el sujeto fue trasladado al Hospital Castex, establecimiento en donde falleció cerca de la medianoche a raíz de las heridas provocadas.

El relato del denunciante continúó: "Mi hermano estaba con sus hijos, cocinándoles, y con más ganas de vivir que nunca . Y de la nada, recibió un disparo que le quitó su vida". Además, por este mismo medio pidió a los vecinos de la zona que "hablen o ayuden a encontrar al asesino de mi hermano", ya que " en el barrio se sabe todo ".

Durante la misma noche, a aproximadamente nueve cuadras de este crimen , otro hecho de sangre ocurrió durante la misma noche donde un oficial de la Policía Bonaerense abatió a un ladrón que, junto a un cómplice, intentó asaltarlo simulando ser delivery de aplicación.

Todo quedó grabado por las cámaras de seguridad, donde se ve cómo uno de los delincuentes quedó tendido en el asfalto mientras su compañero huyó.

El efectivo se encontraba en la vía pública, concretamente en la intersección de Rodríguez Peña y Pellegrini, cuando divisó a dos sujetos en moto con mochilas térmicas de repartidores.

Cuando los sospechosos se dirigieron directamente hacia él con intenciones de robo, el hombre no dudó. Sacó su arma reglamentaria y se produjo un breve tiroteo que quedó registrado en las cámaras de seguridad municipales.