Dos hombres le dieron una paliza a un peatón por defender a una mujer: recibieron un duro revés judicial

Un violento ataque que tuvo lugar en las calles de San Nicolás, donde un hombre fue duramente golpeado por dos delincuentes, desembocó en la detención de los mismos y el dictamen de prisión preventiva para ambos. La víctima recibió una paliza a patadas y botellazos.

El hecho se desencadenó cuando la víctima caminaba por la calle Suipacha al 500, en pleno centro porteño, donde el transeúnte notó que dos hombres estaban hostigando y amedrentando a una mujer que pasaba por el lugar. Al ver la situación, se acercó pacíficamente para pedirles que desistieran y la dejaran tranquila.

En ese momento, los dos hombres reaccionaron insultándolo y le arrojaron una botella. Inmediatamente después, lo atacaron por la espalda, logrando derribarlo.

Una vez que la víctima cayó a la vereda, los agresores continuaron atacándolo, propinándole reiteradas patadas en distintas partes del cuerpo.

Detención y prisión preventiva

Los agresores fueron detenidos por efectivos de la Policía de la Ciudad que se encontraban en las inmediaciones, quienes intervinieron de urgencia para frenar la golpiza, logrando separar y arrestar a los atacantes en el acto. La Unidad de Flagrancia Este convalidó las detenciones de manera inmediata.

Por su parte, bajo las directivas del auxiliar fiscal Pablo Vidal, desde el Ministerio Público Fiscal, logró la prisión preventiva para los dos imputados por la brutal agresión. La medida cautelar fue convalidada por la jueza María Fernanda Ana, titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 5, quien entendió que existía riesgo de fuga.

Esto último debido a que ambos detenidos cuentan con condenas o procesos previos con la Justicia y porque no pudieron demostrar un domicilio fijo ni lazos estables que garanticen su sujeción al proceso judicial en libertad.