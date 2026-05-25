El desgarrador relato de una testigo de la tragedia en San Vicente: "No quería mirar"

Después del trágico accidente ocurrido en San Vicente, en el que murieron cinco personas —entre ellas una beba y otro menor de edad—, se conoció el relato de una testigo sobre lo ocurrido y la frase que habría pronunciado el conductor que provocó el siniestro.

El hecho ocurrió cuando un joven de 28 años, identificado como Leandro Panetta, chocó con su camioneta Volkswagen Amarok contra un Peugeot 207 en el que viajaba una familia. En el vehículo iban Serafina Benítez Cabañas, de 31 años, quien conducía; Juan Aníbal López Rodríguez, de 29; un hombre mayor de edad; y dos menores.

Una de las testigos del accidente relató que, instantes antes del impacto, el conductor de la camioneta los habría adelantado “a unos 180 km/h”.

Micaela Cramer fue una de las primeras personas en llegar al lugar e intentar asistir a la familia. Según contó, el auto en el que viajaban las víctimas quedó completamente destruido.

“Cuando me acerqué, ya se veía que no había nadie con vida. Prendí la linterna del celular y ahí me di cuenta de que había un bebé”, relató en diálogo con TN.

Además, explicó que intentaron rescatar al bebé, que era el único de los pasajeros que aún se encontraba con vida. En ese momento, un bombero se acercó para asistirlos y entre todos intentaron mover los restos del vehículo para retirarlo. Sin embargo, pese al esfuerzo, el pequeño falleció minutos después, mientras era trasladado al hospital de San Vicente.

La reacción del conductor

Por otro lado, Micaela también contó cómo reaccionó el conductor tras el accidente. “Salió caminando, miraba los autos y se agarraba la cabeza. Repetía: ‘No, mirá lo que hice’”, señaló.

“No quería mirar. Se quedó sentado en el pasto”, agregó la testigo sobre el joven, quien, según trascendió, volvía de una fiesta. Actualmente, permanece detenido en la Comisaría Primera de San Vicente, mientras la causa fue caratulada como “homicidio culposo”.