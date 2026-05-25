Pequeño J amplió su declaración: pidió disculpas y aseguró que se quedó dormido durante los asesinatos

La nueva declaración de Tony Jenzel Valverde Victoriano , más conocido como "Pequeño J", dio un nuevo giro a la investigación por el brutal asesinato de Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi , ocurrido en septiembre de 2025, en Florencio Varela.

Desde el Complejo Penitenciario de Marcos Paz, el detenido declaró ante el juez Jorge Rodríguez e intentó despegarse de la autoría material de los homicidios.

El sujeto de nacionalidad peruana afirmó que llegó a la vivienda de Florencio Varela la noche del 18 de septiembre de 2025 enviado por Miguel Ángel Villanueva Silva (otro sospechoso), bajo la única directiva de "hacer presencia".

Además, frente al representante de la Justicia, indicó que durante el triple homicidio se quedó dormido, por lo que no estuvo presente en el grotesco crimen.

Sobre esta versión profundizó y afirmó que a las 6 lo despertaron Matías Agustín Ozorio y otro cómplice. Según su relato, ambos llegaron "empapados y con barro", y le entregaron un arma de fuego, municiones y $50.000 para que los escondiera por orden de Villanueva Silva.

Su testimonio continuó minimizando su relación con el resto de la banda, incluyendo a las otras imputadas Iara Daniela Ibarra y Celeste Magalí González Guerrero, señalando que solo compartían "changas" ocasionales.

Así mismo, indicó que su fuga del país se dio por medio de la frontera con Bolivia, la que cruzó para luego llegar a su país de origen. En donde, tras siete meses prófugo, fue interceptado en la localidad de Pucusana mientras viajaba oculto en el interior de un camión de carga, tras lo cual se activó su extradición inmediata a la Argentina.

Finalmente, sobre el final de la audiencia, Valverde Victoriano se dirigió a los familiares de las víctimas para disculparse, pero desligándose de la culpa: "Disculpas por la tragedia que hicieron esos tipos. Sé lo que se siente perder un familiar, más cuando es un hijo, porque yo también perdí a mi padre".