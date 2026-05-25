Motín en Balvanera: fuego en un calabozo, heridos y detenidos fugados

El episodio ocurrió durante la madrugada en la Comisaría Vecinal N°3 de Balvanera, donde había 72 detenidos alojados. Hubo disparos, un incendio dentro de los calabozos, presos heridos y varios fugados.

Una violenta madrugada se vivió este lunes en la Comisaría Vecinal N°3 del barrio porteño de Balvanera, donde un motín protagonizado por presos derivó en disparos, incendios, heridos y una fuga de detenidos que aún es investigada por las autoridades.

El episodio ocurrió en la dependencia ubicada sobre la calle Venezuela al 1900, donde al momento de los incidentes había 72 reclusos alojados. En medio de los disturbios, se produjo un incendio dentro de uno de los calabozos y el humo comenzó a salir por las ventanas, lo que obligó a desplegar un importante operativo de emergencia con bomberos, ambulancias y personal policial.

La tensión aumentó cuando dos grupos de diez efectivos ingresaron con escudos para intentar controlar la situación. Durante el operativo se escucharon disparos y hubo represión con gas pimienta para reducir a los detenidos.

Como consecuencia de los enfrentamientos, nueve presos fueron trasladados a otras dependencias policiales y tres detenidos debieron ser hospitalizados por las heridas sufridas. Además, un policía resultó herido y fue retirado en camilla del lugar. Los reclusos heridos salieron esposados bajo fuerte custodia.

Tras varias horas de tensión, las fuerzas de seguridad lograron controlar parcialmente el motín. Sin embargo, las autoridades trabajan ahora para determinar cuántos presos lograron escapar y cómo se originó la revuelta dentro de la comisaría.