Un conductor embistió a un peatón en Guaymallén y escapó antes de que llegara la Policía

El joven de 22 años fue atropellado durante la madrugada en Guaymallén por un automovilista que escapó sin asistirlo. La víctima quedó internada en el Hospital Central.

El siniestro ocurrió en Guaymallén y la víctima debio ser trasladada de urgencia al Hospital Central. (foto ilustrativa).

Un joven de 22 años resultó herido durante la madrugada de este domingo en Guaymallén, luego de ser atropellado por un automovilista que tras el hecho escapó del lugar sin asistirlo. El jovén debió ser trasladado al Hospital Central tras el siniestro.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió cerca de las 6:30 en la intersección de calle Thomas Guido y Manuel Guerra, donde vecinos de la zona llamaron a la línea emergencia 911 tras escuchar el impacto y advertir que había una persona tirada sobre la calzada.

Cuando efectivos policiales arribaron al lugar, constataron que la víctima había sido embestida momentos antes por un Volkswagen Gol cuyo conductor, lejos de detenerse, decidió darse a la fuga.

Terminó internado Minutos después arribó una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), cuyos profesionales asistieron al joven en el lugar y posteriormente lo trasladaron al Hospital Central.

Según el diagnóstico médico, la víctima sufrió un traumatismo moderado en una de sus piernas, motivo por el cual quedó internada bajo observación.