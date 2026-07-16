Operativo de emergencia por la rotura de un caño de gas en Guaymallén
El incidente se produjo durante una obra de cloacas en Guaymallén. La pérdida fue contenida y el servicio quedó normalizado tras la reparación.
Una importante nube de gas generó preocupación durante al mediodía en el departamento Guaymallén, luego de que se rompiera accidentalmente un caño madre de gas natural, durante una obra de cloacas que se realizaba en la zona. Pese a la gravedad del incidente, no se registraron heridos.
El hecho se registró alrededor de las 12 en la intersección de calle La Purísima y Julio Argentino Roca , cuando operarios realizaban movimientos de tierra en la zona. Durante esas maniobras, una máquina retroexcavadora impactó contra la cañería, provocando una importante pérdida que dio origen a una gran nube de gas que rápidamente se extendió por la zona y alertó a vecinos y trabajadores.
Un amplio operativo permitió controlar la fuga
Al lugar del incidente, acudieron Bomberos Voluntarios de Godoy Cruz, personal de Defensa Civil de Guaymallén y cuadrillas de Ecogas, que montaron un operativo para asegurar el sector, controlar la fuga y evitar riesgos mientras se desarrollaban las tareas de reparación.
Luego de varios minutos de trabajo, los operarios lograron reparar el caño averiado y restablecer las condiciones de seguridad en el lugar. El episodio no dejó personas lesionadas, tampoco provocó daños en viviendas ni otras afectaciones como consecuencia de la rotura de la cañería.