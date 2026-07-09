Dos menores fueron aprehendidos por el robo de una motocicleta en Guaymallén

La motocicleta había sido sustraída minutos antes en calle Gaboto. Un operativo policial permitió recuperarlo y aprehender a dos adolescentes.

Los menores de edad fueron aprehendidos como presuntos autores del robo de la motocicleta. ( Imagen Ilustrativa) Foto: Santiago Tagua/MDZ

Dos menores fueron aprehendidos y una motocicleta robada fue recuperada la tarde del miercoles durante un operativo realizado por efectivos de la Policía en Guaymallén. Vecinos alertaron que la motocicleta habia sido abandonada en una calle aledaña de la zona.

De acuerdo con infromación policial, el procedimiento se realizó a las 19 cuando efectivos de la Unidad de Acción Preventiva Guaymallén (UAP), que realizaban patrullajes preventivos, fueron alertados sobre el robo de una motocicleta en calle Gaboto.

Dos menores detenidos Durante la búsqueda, vecinos informaron que el rodado había sido abandonado en la intersección de calle De la Reta y Mistral. Al llegar al lugar, los uniformados constataron que se trataba de la moto sustraída y procedieron a recuperarla.

Posteriormente, los efectivos localizaron a dos menores en inmediaciones de calle Mathus Hoyos, quienes fueron aprehendidos como presuntos autores del hecho.