Incendios en Salta: imputan a un hombre por provocar focos intencionales

La Justicia de Salta imputó a un hombre de 32 años por su presunta responsabilidad en al menos dos incendios intencionales registrados en la localidad de Cafayate , donde semanas atrás las llamas consumieron unas 200 hectáreas de bosque nativo.

La fiscal Sandra Rojas reunió una serie de elementos de prueba que derivaron en la formalización de la acusación. La jueza de Garantías hizo lugar al pedido y ordenó la prisión preventiva por 30 días bajo la modalidad de arresto domiciliario, además de prohibirle mantener contacto con personas vinculadas a la causa.

La investigación apunta a incendios ocurridos entre mayo y junio de este año y busca determinar si los hechos estuvieron relacionados con la extracción de leña en la zona de finca El Monte, ubicada en las inmediaciones del aeródromo Gilberto Lavaque.

Entre las pruebas incorporadas al expediente figuran denuncias, declaraciones de testigos, informes elaborados por la División Brigada de Investigaciones Nº 6 y peritajes realizados sobre teléfonos celulares.

Según la fiscalía, los testimonios también indican que el acusado frecuentaba el sector afectado para recolectar leña y que, incluso, había manifestado su intención de provocar nuevos incendios.

Incendios en Cafayate

La causa se inició a principios de junio, luego de que la intendenta de Cafayate, Rita Guevara, presentara una denuncia al considerar que los focos ígneos podrían haber sido provocados de manera intencional.

Con la imputación ya formalizada, la Justicia continuará con las medidas de prueba para determinar el grado de responsabilidad del acusado y esclarecer las circunstancias en las que se originaron los incendios que afectaron una importante superficie de bosque nativo en el departamento salteño.