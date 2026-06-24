Incendios en Salta: buscan a identificar a quiénes provocaron el fuego

La investigación por los incendios que afectan a la zona de Cafayate , en la provincia de Salta , sumó este miércoles un nuevo capítulo con la presencia de la fiscal Sandra Rojas en el área afectada, donde ratificó que el principal objetivo de la causa es identificar a los responsables del siniestro.

El fuego, que se desató en el sector conocido como Finca El Monte, ya consumió más de 200 hectáreas y mantiene en alerta a las autoridades, que continúan trabajando para extinguir los focos que permanecen activos.

Durante una recorrida por el lugar, la representante del Ministerio Público Fiscal estuvo acompañada por la intendenta de Cafayate, Rita Guevara, y por integrantes de Defensa Civil, con quienes evaluó el avance del operativo desplegado en la región.

"La prioridad es encontrar a los responsables de este hecho", sostuvo la fiscal, quien remarcó el compromiso del Ministerio Público desde el inicio de la emergencia ambiental para esclarecer las circunstancias que dieron origen al incendio.

Rojas reconoció además la magnitud de los daños ocasionados y señaló que el escenario en el terreno continúa siendo complejo debido a la presencia de brasas y puntos calientes debajo de las cenizas, lo que mantiene latente el riesgo de nuevos reinicios.

La causa judicial se puso en marcha tras una denuncia presentada a comienzos de junio por la jefa municipal de Cafayate y desde entonces los investigadores recopilan testimonios, pericias y distintos elementos probatorios.

La Justicia busca determinar si el incendio fue consecuencia de factores naturales, una conducta imprudente o si existió intencionalidad detrás del inicio de las llamas.

Mientras tanto, brigadistas y equipos de emergencia continúan desplegados en la zona para evitar que el fuego vuelva a expandirse sobre sectores rurales y productivos del valle calchaquí.