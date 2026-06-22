Un incendio de gran magnitud afectó la playa de secuestro de vehículos de Maipú: investigan si fue intencional

Un importante incendio se registró durante la noche del domingo en la playa de secuestro de vehículos de Maipú y dejó medio centenar de motocicletas destruidas por las llamas . El hecho movilizó a varias dotaciones de bomberos y abrió una investigación para determinar cómo se inició el fuego.

De acuerdo con información policial, el siniestro ocurrió en el predio ubicado inmediaciones del Parque Metropolitano, en calle Emilio Civit , en Maipú , donde permanecen almacenados vehículos retenidos por distintas causas judiciales y administrativas.

El hecho, fue notificado tras un llamado a la línea de emergencia 911, en donde alertaron sobre un foco igneo en la arboleda de la zona. Debido a ello las llamas comenzaron a propagarse y finalmente se esparcieron entre las motocicletas secuestradas, generando una gran columna de humo en la zona.

Ante la magnitud del incendio, trabajaron en el lugar efectivos de los Bomberos Voluntarios de Maipú y del Cuartel Central , quienes desplegaron un intenso operativo para controlar el avance del fuego y evitar que alcanzara otros sectores de la playa de secuestro.

Tras varias horas de labor, los rescatistas lograron extinguir las llamas y evitar mayores daños. No obstante, un total de 57 motocicletas resultaron completamente destruidas o sufrieron importantes daños a raíz del calor y el fuego.

Sospechan que fue intencional

Mientras avanzan las actuaciones, una de las principales hipótesis que manejan los investigadores es que el incendio podría haber sido provocado de manera intencional.

Si bien por el momento no hay personas identificadas ni detenidas, los pesquisas no descartan un posible hecho de vandalismo y aguardan los resultados de las pericias para establecer con precisión el punto de inicio del fuego y las circunstancias en las que se produjo.

Los estudios técnicos serán clave para determinar si se trató de un incendio accidental o si hubo intervención de terceros.

A pesar de la magnitud del siniestro, las autoridades confirmaron que no se registraron personas heridas. Sin embargo, los daños materiales fueron considerables debido a la gran cantidad de motocicletas que quedaron afectadas por las llamas.