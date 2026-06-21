Incendio en Bayahíbe: así intentaron controlar las llamas que consumieron un exclusivo hotel

Turistas que se encontraban cerca del hotel afectado por el incendio captaron el momento en el que se intentaban apagar las llamas.

Siguen apareciendo imágenes de lo que fue el voraz incendio que consumió por completo un exclusivo hotel en Bayahíbe, en República Dominicana. El siniestro, que dejó como saldo una mujer fallecida y cerca de 1.700 personas afectadas, entre los que se encontraban más de 100 argentinos, según confirmó Cancillería.

En ese marco, las redes sociales se inundaron de registros fílmicos que graficaban cómo los turistas vivieron en primera persona el horror. Incluso los testimonios graficaban los momentos de tensión que se vivieron. "Perdimos absolutamente todo", relataba una familia de Mendoza a MDZ. Muchos argentinos, como fue el caso de dicho grupo familiar, incluso se quedaron sin documentación para retornar al país, por lo que desde la Embajada comenzaron a coordinar acciones para darle solución a ese problema.

Los videos que circularon en redes muestran cómo las llamas afectaron al establecimiento, que fue el epicentro de un incendio cuya columna de humo podía divisarse a lo lejos.

Gastón Ercoli En ese contexto, un lector de MDZ compartió cómo se vivieron los momentos de tensión desde un complejo contiguo al afectado por el siniestro. Según detalló, los huéspedes del alojamiento consumido por las llamas escapaban hacia donde él se encontraba.

En otro video, se puede ver en plena acción cómo los helicópteros afectados al operativo entraban en acción para intentar controlar las llamas.