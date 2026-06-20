Tragedia en Alta Gracia: un joven murió en un voraz incendio dentro de su vivienda

El joven de 19 años fue hallado sin vida en una habitación que se incendió en una vivienda de Alta Gracia. Investigan si una estufa originó el fuego.

El joven fue encontrado muerto tras el incendio en su vivienda en Alta Gracia. Foto: Prensa Policía de Córdoba.

Un trágico incendio ocurrido este sábado por la mañana en la ciudad cordobesa de Alta Gracia terminó con la muerte de un joven de 19 años. La Justicia investiga las circunstancias en las que se produjo el siniestro y busca determinar cómo se iniciaron las llamas.

El hecho sucedió en una vivienda ubicada sobre calle Rivadavia al 700, en barrio Don Bosco. Al arribar al lugar, efectivos policiales y personal de emergencia encontraron a la víctima sin vida en el interior del inmueble.

De acuerdo con la información preliminar, el foco ígneo se habría originado en la habitación donde el joven se encontraba descansando. Las causas exactas aún no fueron establecidas y permanecen bajo investigación.

Investiga la justicia de Alta Gracia La Fiscalía de Primer Turno de Alta Gracia quedó a cargo de la causa y ordenó una serie de pericias técnicas para reconstruir la secuencia de los hechos y determinar en qué circunstancias se produjo el fallecimiento.

Una de las principales hipótesis apunta a una estufa que el joven habría estado utilizando para calefaccionar el ambiente debido a las bajas temperaturas registradas en las últimas horas. No obstante, los investigadores esperan los resultados de los informes periciales antes de confirmar esa posibilidad.