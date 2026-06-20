Una nena de 2 años murió en un choque fatal en Panamericana y hay tres heridos

El auto en el que viajaba la nena sufrió un desperfecto mecánico y fue embestido en Panamericana. Su madre está grave y hay dos heridos más por el choque.

Una nena de dos años murió este sábado por la mañana y otras tres personas resultaron heridas tras un violento choque ocurrido en la autopista Panamericana, a la altura del kilómetro 31, en la localidad bonaerense de General Pacheco, partido de Tigre, en sentido hacia la Ciudad de Buenos Aires.

El siniestro se produjo poco después de las 6, cuando el vehículo en el que viajaba la menor junto a sus padres sufrió un desperfecto mecánico y quedó detenido en medio de la calzada. Instantes después, fue impactado de manera violenta por otro rodado que no logró evitar la colisión.

La niña, que viajaba en el asiento trasero, murió en el acto a raíz de la fuerza del impacto. Su madre, de 27 años, fue trasladada de urgencia al Hospital de Pacheco con lesiones de gravedad, mientras que su padre, de la misma edad, sufrió heridas leves y permanecía en estado de shock tras ser informado del fallecimiento de su hija.

El conductor del segundo vehículo, un hombre de 49 años, también fue derivado a un centro de salud por precaución y presentó lesiones leves.

Cómo ocurrió el choque fatal De acuerdo con las primeras pericias, el automóvil familiar quedó detenido antes del empalme con la Ruta 197 por una falla mecánica. El segundo vehículo lo embistió desde atrás, provocando importantes daños materiales y dejando la parte trasera del auto completamente destruida.