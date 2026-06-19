Accidente en el Acceso Sur: un motociclista sufrió graves heridas al chocar contra un auto

El accidente ocurrió sobre el Acceso Sur, en Godoy Cruz. La víctima, de 55 años, resultó con una grave lesión en la cabeza y fue llevada al Hospital Central.

Un motociclista resultó gravemente herido la mañana de este viernes tras sufrir un accidente en el Acceso Sur, a la altura de Godoy Cruz. La víctima, de 55 años, impactó la parte trasera de un automóvil y sufrió una importante lesión en el cráneo. Por eso, tuvo que ser internado en el Hospital Central.

El siniestro tuvo lugar alrededor de las 7.40 cuando el hombre circulaba a bordo de su moto Aprilia 110cc, en dirección al norte de la mencionada autopista mendocina.

A la altura de calle Catamarca, por cuestiones que se tratan establecer, el motociclista colisionó la parte trasera de un Peugeot 208, que transitaba en el mismo sentido. Producto del choque, el auto terminó sobre la banquina, señalaron fuentes policiales.

El estado de los conductores del accidente Hasta el lugar se desplazó personal policial y del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), cuyo médico constató que el conductor de la moto presentaba un traumatismo de cráneo grave. Ante eso, ordenó su inmediato traslado al Hospital Central.