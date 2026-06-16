Accidente en Las Heras: un ciclista terminó gravemente herido tras colisionar con el Metrotranvía

La víctima fue asistida por el SEC tras el accidente y trasladada de urgencia al Hospital Central debido a la gravedad de las lesiones.

Un hombre de 81 años resultó gravemente herido en la mañana, luego de verse involucrado en un accidente con una formación del Metrotranvía en Las Heras. El hecho movilizó a personal policial y de emergencias, que asistió a la víctima en el lugar antes de trasladarla de urgencia al Hospital Central.

De acuerdo con información policial, el accidente ocurrió a las 11 en la intersección de calles San Miguel y Pasteur. Al arribar al lugar, efectivos policiales encontraron al hombre tendido sobre el suelo, consciente y con lesiones en la cabeza, manos y tobillos.

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistió a la víctima y posteriormente la trasladó al Hospital Central, donde los médicos le diagnosticaron un traumatismo encéfalo craneano (TEC) grave.

Investigan la mecánica del siniestro Las primeras actuaciones policiales indicaron que el Metrotranvía circulaba en dirección de norte cuando, por causas que aún son materia de investigación, se produjo la colisión con el ciclista.

En tanto, el dosaje de alcohol practicado al conductor del Metrotranvía arrojó resultado negativo.