Acceso Este: una mujer está grave tras ser atropellada por un auto

La víctima, de 54 años, fue embestida por un automóvil en Acceso Este y Costanera. Tras el impacto, sufrió graves lesiones y fue trasladada al Hospital Central.

La víctima sufrió graves lesiones producto del impacto con el auto y el colectivo en el Acceso Este.

Una mujer de 54 años sufrió graves lesiones, tras ser atropellada en la intersección de Acceso Este y Costanera durante la mañana, en Guaymallén, en un accidente que involucró a un vehículo y un colectivo perteneciente a la Línea 800.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió a las 11, cuando un llamado a la línea de emergencia 911 alertó sobre el siniestro. Al arribar al lugar, efectivos policiales encontraron a la víctima tendida sobre el asfalto, consciente y con lesiones visibles.

Las primeras actuaciones policiales indicaron que un Ford Focus circulaba por el Acceso Este en dirección oeste cuando, por motivos que son materia de investigación, su conductor realizó una maniobra evasiva en donde terminó embistiendo a la mujer.

Producto del impacto, la mujer fue despedida y terminó golpeando contra un colectivo de la línea 800 que circulaba por Costanera en sentido norte.

La víctima sufrió fracturas Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistió a la mujer en el lugar y posteriormente la trasladó al Hospital Central.