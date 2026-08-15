Este sábado habrá tránsito restringido en el Acceso Este por un operativo vial

Debido a un operativo vial que durará toda la mañana, se prevén restricciones temporales en el tránsito. Dónde se realizarán las tareas.

El Acceso Este tendrá una restricción de tránsito durante la mañana

Este sábado, a partir de las 8:30, se realizará un importante operativo en el Acceso Este (Ruta Provincial 22) en sentido al oeste, a la altura del Mercado Cooperativo de frutas y verduras, tras el reacondicionamiento integral de la pasarela que se desmontó hace algunos días. Es por esto que el tránsito en la zona se verá restringido durante buena parte de la mañana.

La pasarela fue desmontada por pieza (viga principal, el descanso y la columna de sostén afectada) y trasladada a los talleres de la empresa Prear, en donde fueron reparadas y reacondicionadas. El despliegue logístico que demandará el montaje de la estructura impactará directamente en el tránsito de la zona, por lo que se llevará a cabo un operativo especial de restricción de tránsito durante la mañana.

El operativo restringirá el tránsito durante toda la mañana Gobierno de Mendoza ¿Cómo será el esquema de intervención en el tránsito? Es importante tener en cuenta que quienes circulen desde el este y hacia el oeste deberán hacerlo por colectora (norte). El ingreso obligado se hará previo a Elpidio González (unos 700 metros), y se regresa a la calzada principal antes del cruce con Tirasso.

Con una grúa de gran tonelaje junto a un equipo de transporte pesado, se izarán las piezas de mayor magnitud. Las maniobras se extenderán toda la mañana, sin un horario estricto de finalización, debido a la complejidad de la carga y a los eventuales imprevistos operativos que pudieran presentarse en el lugar.

A fin de ordenar la circulación y resguardar a los automovilistas que transiten a la altura del Mercado Cooperativo de frutas y verduras, se dispondrá cartelería informativa e intervenciones preventivas en los puntos críticos de desvío y empalme.