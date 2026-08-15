Noche de Carne y Vino en Casa Vigil: una cena libre de cortes y vinos llega a Palmares

Bistró Casa Vigil prepara una nueva edición de su tradicional Noche de Carne y Vino, una propuesta gastronómica que tendrá lugar el próximo miércoles 19 de agosto en Palmares Mall. La experiencia invita a disfrutar de una cena de cocina criolla con carne libre y vino libre.

La propuesta se destaca por un formato sin apuros, durante la cena, quienes asistan podrán repetir y elegir los cortes que prefieran, acompañados por distintas guarniciones y una selección de preparaciones inspiradas en la gastronomía argentina.

La noche comenzará con una serie de entradas que recuperan sabores clásicos: pastelitos fritos, buñuelos de acelga, chorizo, morcilla y chinchulines.

Luego llegará el momento de las brasas, con una selección de carnes que incluye pechito de cerdo, vacío y pollo. La modalidad libre permitirá que los comensales vuelvan a pedir sus cortes favoritos a lo largo de la experiencia.

Para acompañar las carnes, habrá distintas opciones de guarnición: papas Bistró, ensalada mixta, ensalada rusa y repollitos a las brasas con gremolata.

El cierre será con un postre clásico y contundente: panqueque quemado con dulce de leche y helado de vainilla.

Vino libre durante toda la noche

Uno de los puntos centrales de la propuesta será el vino libre, que acompañará la cena durante toda la experiencia. De esta manera, Casa Vigil propone una velada enfocada en la gastronomía argentina, el encuentro y el disfrute de una mesa compartida.

La Noche de Carne y Vino de Bistró Casa Vigil tendrá un valor de $69.000 por persona y contará con cupos limitados, por lo que se recomienda reservar con anticipación.

Información de la Noche de Carne y Vino

Fecha: miércoles 19 de agosto

miércoles 19 de agosto Lugar: Bistró Casa Vigil – Palmares Mall

Bistró Casa Vigil – Palmares Mall Modalidad: carne libre y vino libre

carne libre y vino libre Valor: $69.000 por persona

$69.000 por persona Reservas: 261 341 1729

La nueva edición de esta propuesta busca recuperar el espíritu de las grandes comidas argentinas: carnes a las brasas, vino, cocina criolla y tiempo para quedarse en la mesa.