Nació por gestación subrogada, a los 30 supo la verdad y hoy lucha por la abolición: "Me robaron mi identidad"

Olivia Maurel tenía seis años cuando comenzó a sentir que algo de su historia no encajaba . Recién a los 30, una prueba de ADN confirmó aquello que había sospechado durante buena parte de su vida: había nacido mediante gestación subrogada . Hoy convirtió esa experiencia personal en una lucha internacional por su abolición.

Nacida en 1991 en Kentucky, Estados Unidos, Maurel creció entre ese país y Francia -donde actualmente vive junto a su esposo y sus tres hijos-. Su historia la llevó a convertirse en portavoz de la Declaración de Casablanca, una organización que reúne a más de 150 expertos de distintos países y promueve la abolición universal de la gestación subrogada.

En una entrevista exclusiva para MDZ , la activista -que se define como feminista y atea- reconstruyó el camino que la llevó a descubrir sus orígenes, habló del encuentro con la mujer que la gestó y cuestionó uno de los argumentos centrales de quienes defienden la práctica. " No se puede hablar de consentimiento cuando hay pobreza o vulnerabilidad ", sentenció la Licenciada y Magister en Derecho Tributarista, Economía y Recursos Humanos.

- ¿Por qué decidiste llevar una lucha contra la gestación subrogada, a pesar de que naciste gracias a esa práctica?

- Me considero un producto puro de la gestación subrogada porque nací a través de ella y he vivido con las consecuencias de haber nacido mediante subrogación. De hecho, me di cuenta cuando me hice una prueba de ADN a los 30 años. Después de eso, empecé a mirar los medios de comunicación en Francia y vi que solo hablaban de clínicas de fertilidad, de padres, de intención, de superestrellas que se van al extranjero y vuelven con un niño y que es "tan genial". Entonces sentí enojo. Estaba enojada porque no hablaban del niño en absoluto.

En mayo de 2023, hice un video en TikTok y hablé sobre mi perspectiva como mujer nacida por gestación subrogada. El video se volvió viral y fue entonces cuando la Declaración de Casablanca -que es una ONG que lucha por la abolición universal de la gestación subrogada- se acercó y me pidieron ir al Parlamento checo a dar mi testimonio, y me convertí en su portavoz. Así que fue muy rápido.

Olivia Maurel es portavoz de la Declaración de Casablanca, firmada en 2023 en Marruecos. Instagram @maurel_oliviaoff

Entre mayo y septiembre de 2023 me uní a esta lucha y hoy estoy muy orgullosa de ser, una vez más, la portavoz de esta ONG. Viajo por el mundo intentando luchar por la abolición universal de la gestación subrogada a través de un tratado internacional.

- ¿Por qué decidiste hacerte la prueba de ADN? ¿Hubo algo que no encajaba en tu vida para que decidieras realizar esa prueba?

- Es una historia muy complicada y he escrito un libro, "¿Dónde estás, mamá?", en el que cuento toda mi historia. Pero, si tengo que resumir, cuando tenía 6 años empecé a ver que había una diferencia con mi madre; algo no encajaba. Me repetía a mí misma: "Ella no es mi madre, no se parece a mí". A pesar de que ella intentaba amarme y yo intentaba amarla mucho, no existía esa conexión emocional entre nosotras.

Seguí con ese sentimiento hasta que fui adolescente. Los años de la adolescencia son muy complicados, somos pequeños monstruos, pero intentamos construirnos como seres humanos. Yo no sabía de dónde venía, así que intentaba construirme sobre arena, por así decirlo. Por eso, era inestable. Consumí muchas drogas, mucho alcohol. Intenté quitarme la vida unas cuantas veces porque era demasiado doloroso vivir con el vacío de no tener las respuestas a tus preguntas.

A los 17 años fue cuando dije: "Algo anda mal contigo". Tomé mi certificado de nacimiento. Sabía que mi madre no era mi madre, pero también sabía que había nacido en Louisville, Kentucky. Así que abrí Google, escribí "Louisville, Kentucky", "agencias de adopción" e investigué toda la noche qué era la gestación subrogada porque aparecieron sugerencias de clínicas de fertilidad. Después de esa noche pensé: "Nací por gestación subrogada". Y a partir de ahí se lo conté a todo el mundo, excepto a mis padres, porque tenía un miedo mortal a su reacción.

El encuentro con su madre gestante

- ¿Alguna vez intentaste contactar a tu madre gestante? Y, si lo hiciste, ¿cómo fue el contacto que tuviste con ella?

- Sí, nunca sentí que perteneciera. Viví en Francia durante mucho tiempo y, cuando era joven, tenía diarios secretos en los que escribía: "No soy francesa, soy estadounidense". Me sentía muy estadounidense, como si mis genes hablaran. Así que siempre sentí que no pertenecía a mi familia, pero tampoco pertenecía al país en el que vivía.

Olivia Maurel escribió el libro "¿Dónde estás, mamá?", exponiendo su historia. Instagram @maurel_oliviaoff

A los 30 años me hice la prueba de ADN, que es realmente increíble. En ella pude ver mis antecedentes étnicos. No había nada de francesa en mí. Había mucho de lituana, noruega. Al principio fue como: "¡Sí! No estaba loca por pensar que había nacido por gestación subrogada todo este tiempo".

Seguí mirando y vi que había coincidido con una prima en el sistema. El sistema toma tu ADN y lo compara con el de todas las personas que se han hecho pruebas antes. Así que simplemente le envié un mensaje a esa prima. Fue lo más incómodo del mundo. Le dije: "Oh, creo que nací por gestación subrogada. ¿Alguien en nuestra familia pasó por eso?". Y ella dijo: "Sí". Ella me puso en contacto con mi medio hermano y él con mis medias hermanas.

Yo no quería ponerme en contacto con mi madre gestante porque pensaba que ella me había vendido, me había entregado. Pensé que simplemente no quería tener nada que ver conmigo y lo respeté. Pero finalmente ella me contactó e "incumplió el contrato", porque en los contratos de gestación subrogada a la madre gestante no se le permite, bajo ninguna circunstancia, hablar de la subrogación o hablar con los niños nacidos de sus bebés subrogados.

Ella me envió un mensaje amablemente por Messenger. Tengo toda la conversación en mi libro, pero ella respondió a todas las preguntas que yo necesitaba para reconstruirme como adulta. ¿Quién soy? ¿Quiénes son mis ancestros? ¿Cuál es mi historia? ¿Cómo nací? ¿Cómo fue nuestra primera separación? ¿Cómo fue esa primera separación?

Luego, ella me contó que, cuando me sacaron del útero, me pusieron inmediatamente en un pequeño moisés, me limpiaron y ella recuerda muy claramente que giré mi cabecita hacia ella y la miré directamente. Eso demuestra que buscamos a nuestras mamitas al nacer. Lo segundo que me dijo es que, cuando nací, mi madre comitente (también llamada madre intencional) dijo: "¿Quieres cargarla?". Y ella respondió: "No", porque no me habría dejado ir si me hubiera cargado una última vez.

Fue una cuestión muy emocional. También me contó que su color favorito es el púrpura, que también es el mío. Ella ama a los animales; a mí me apasionan los animales. Me mostró fotos de mis abuelos y me parezco exactamente a mi abuelo. Hice un collage y se lo mostré a mi hija. Ella tiene ocho años ahora, pero en aquel entonces tenía cuatro. Le mostré la foto de su abuelo y ella dijo: "Tenemos el mismo mentón". Fue una conversación hermosa.

Lamentablemente, dejamos de hablar porque ella no habla con los hijos con los que no se quedó; sufre sus propios problemas. Pero al menos respondió a todas las preguntas que yo necesitaba tener para reconstruirme.

Olivia Maurel junto a sus hijos. Instagram @maurel_oliviaoff

- ¿Pudiste entender la decisión de tu madre biológica o dirías que todavía tienes cosas que sanar incluso después de haberla conocido?

- La entiendo perfectamente. Entiendo por qué lo hizo. Antes de tenerme, antes de decidir convertirse en gestante, perdió a un hijo de dos años y medio -mi medio hermano también- en un accidente doméstico muy trágico en casa. Se sentía muy culpable. Tenía otros cuatro hijos de los que cuidar. Estaba sufriendo, de duelo. No sabía cómo mantener un trabajo. Vivían en condiciones de mucha pobreza.

Entonces la mejor opción para ella -que no fuera vivir bajo un puente o tal vez considerar la prostitución- era la gestación subrogada. Fue duro para ella, pero era la forma más fácil de quedarse en casa con sus hijos, intentar llevar el duelo y poder ganar dinero. Así que no la culpo en absoluto. Ella fue víctima del lobby de la gestación subrogada que se aprovechó de su vulnerabilidad, como lamentablemente siempre lo hace el lobby de la gestación subrogada.

Las consecuencias de la gestación subrogada

- ¿Cuál es el principal problema de la gestación subrogada a nivel internacional?

- Hay muchos problemas con la gestación subrogada a nivel internacional, pero diría que hay tres problemas principales. Primero, se planea la separación de un recién nacido de su madre al nacer a propósito. Se hace a través de contratos y se gana dinero con ello. Siempre digo que no separamos a los gatitos y perritos de sus madres al nacer porque conocemos los daños psicológicos que eso causa. Pero se lo hacemos a los niños en la gestación subrogada y pensamos que van a ser resilientes y que no va a pasar nada.

Lo segundo es que se está pisoteando el derecho de los niños a la identidad, a sus orígenes. A mí me robaron mis orígenes, mi identidad. Tenía un certificado de nacimiento falso. Literalmente estamos pisoteando los derechos de los niños.

Y estamos utilizando a mujeres vulnerables, porque siempre son mujeres económica o psicológicamente vulnerables las que se utilizan en la gestación subrogada. Nunca verás a una mujer rica teniendo un bebé para una pareja pobre, jamás. Eso nunca ha existido y nunca existirá. Siempre hay una diferencia económica entre los padres de intención y la madre gestante. La madre gestante siempre es más pobre que los padres de intención. Estamos utilizando a las mujeres como vasijas reproductivas para los ricos.

Olivia Maurel se presentó en la Legislatura porteña. Gentileza

Cómo son los contratos que deben acatar las mujeres que gestan por subrogación

- Uno de los principales argumentos de las personas que defienden la gestación subrogada es la autonomía de la mujer sobre su propio cuerpo. ¿Dónde termina, para vos, esa autonomía y dónde comienza la explotación?

- Hay dos cosas. Primero, que deberíamos cambiar la narrativa de la perspectiva del adulto a la perspectiva del niño, porque el niño nunca puede consentir ser abandonado al nacer. Lo segundo es que, en la gestación subrogada, no se puede hablar de consentimiento cuando la pobreza o la vulnerabilidad están sentadas a la mesa. No podemos hablar de consentimiento porque siempre digo que no es "mi cuerpo, mi elección", sino "mi cuerpo, la elección del cliente".

Cuando leemos los contratos de gestación subrogada, esa mujer se convierte literalmente en una esclava durante nueve meses. Si lees las cláusulas, ella no puede comer lo que quiera, no puede tomar té de hierbas si quisiera. A veces no se le autoriza a tener relaciones sexuales con su esposo. No puede viajar. Está monitoreada durante nueve meses y más, debido al procedimiento de implantación del embrión.

Además, ella no tiene derecho a elegir sobre su propio cuerpo. Hay dos cláusulas horribles. Una es la cláusula de aborto: si el bebé no es perfecto, la mujer debe abortar. Hubo un caso famoso donde al bebé le faltaban dos dedos en la ecografía y los padres de intención no querían un niño con un defecto. Ella tenía 20 semanas de embarazo. Ellos exigieron que abortara. Ella se negó y ellos presentaron una demanda contra ella. Como ella no podía pagar los gastos de los abogados, se sometió al aborto. Así que no es ella quien elige. Ella no quería, pero el contrato es ejecutable.

La segunda cláusula que me parece asquerosa es que, si ella contrae una enfermedad o sucede cualquier cosa y es puesta en soporte vital respiratorio, la elección de desenchufar la máquina y dejarla morir no pertenece a su familia, pertenece a los padres de intención. Literalmente, los padres de intención tienen poder de vida o muerte sobre el bebé dentro del útero y sobre la mujer que gesta al niño. Por eso digo que no hay consentimiento en esto.

Olivia Maurel vino a la Argentina para dar charlas en concientización por las consecuencias de la gestación subrogada. Gentileza

- ¿Por qué crees que la mejor solución sería la abolición de la gestación subrogada en lugar de una regulación estricta?

- Porque no regulamos una mala práctica, la abolimos. Lo hemos visto con la esclavitud: no solo regulamos la esclavitud, sabíamos que iba contra la dignidad humana, así que la abolimos. Lo mismo con la venta de niños o el matrimonio con menores; siempre hemos abolido las malas prácticas que van contra la dignidad humana.

No hay otra forma de combatirlo, porque si regulas una práctica -y se intentó regular en Argentina, de hecho, permitiendo registrar a los bebés muy rápido- solo estás dejando que el mercado de la gestación subrogada entre en tus ciudades y use a tus mujeres vulnerables. Se lo estás haciendo más fácil a las personas para que vengan del extranjero a Argentina a abusar de sus mujeres, a comprarse niños, y estás abriendo el mercado para que las clínicas de fertilidad y las agencias vengan a ganar dinero. Regular una práctica solo la legitima; no ayuda en nada.

Siempre pongo el ejemplo de la prostitución. En Francia la hemos prohibido. Hay aproximadamente 20.000 prostitutas, que sigue siendo mucho, pero no tanto comparado con otros lugares como Alemania. Alemania decidió legalizarla y regularla; allí hay 400.000 prostitutas. Una vez que legalizamos una práctica, simplemente hacemos que el mercado explote. Por eso el modelo abolicionista es el mejor para proteger a mujeres y niños de ser usados como mercancías.

- En Argentina hay un vacío respecto a la práctica. ¿Cuáles crees que son las consecuencias de ello?

- Las consecuencias directas son que, como en cualquier otro país que he visitado que está en un limbo legal y no tiene leyes para prohibirlo, lamentablemente se usa a mujeres vulnerables y las agencias vienen a aprovecharse de ellas. El lobby de la gestación subrogada valdrá 200 mil millones de dólares para 2032. Es enorme. Saben que pueden ir a países como Argentina, donde hay un área gris, y usarlo para ganar dinero, usar a sus mujeres y vender niños.

Lamentablemente, tenemos que actuar y prohibirlo. Una vez que se prohíbe, se van a otro lado, así que tenemos que ir a otros países y prohibirlo allí también, por supuesto, pero es la única manera de proteger a mujeres y niños.