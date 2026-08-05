Universo Vigil impulsa una campaña solidaria por el Día de las Infancias para reunir 300 juguetes en Mendoza

Universo Vigil, a través de su área de Triple Impacto (Comunidad), junto con la Fundación Chachingo, lanzó una nueva edición de la campaña solidaria "Día de las Infancias: Tu ayuda es un regalo que transforma" , con el objetivo de recolectar 300 juguetes para niñas y niños de dos escuelas urbano-rurales de Mendoza.

La iniciativa, que este año celebra su décima edición, busca promover el juego, la inclusión y la participación comunitaria mediante una jornada especial destinada a 300 chicos y chicas de la comunidad de Maipú. La campaña permanecerá vigente hasta el 17 de agosto de 2026 .

"Cada regalo, cada gesto de cariño, es una oportunidad para que una infancia sea más feliz. Invitamos a toda la comunidad a sumarse para que este día tan especial llegue a más niños y niñas con alegría", expresó María Sance, directora de Triple Impacto de Universo Vigil.

Se reciben juguetes nuevos o usados, siempre que se encuentren en excelente estado.

Los puntos de recepción son las sucursales de Chachingo ubicadas en Palmares y Arístides.

Donaciones económicas

También es posible colaborar con un aporte económico equivalente al valor de un Kit Sonrisas, estimado en $15.000, o con el monto que cada persona desee donar.

Las contribuciones pueden realizarse mediante transferencia al alias: chachingofundacion

Además, los negocios cuentan con espacios exclusivos para recibir donaciones y códigos QR que facilitan para que puedan hacer aportes de manera digital.

Un festejo pensado para compartir

La campaña culminará con una jornada especial en la escuela, donde colaboradores de Universo Vigil entregarán personalmente los regalos y compartirán actividades recreativas junto a los niños y niñas.

Durante el encuentro habrá juegos, música, propuestas recreativas y un desayuno organizado por el equipo de la empresa, con el objetivo de fortalecer los vínculos con la comunidad y reafirmar el compromiso de Universo Vigil con las infancias mendocinas.

Triple Impacto y Fundación Chachingo

Triple Impacto es el área de comunidad de Universo Vigil, creada en 2017 con el propósito de impulsar acciones sostenidas vinculadas a la educación, la nutrición y el bienestar social.

Por su parte, la Fundación Chachingo acompaña estos proyectos mediante programas orientados a la infancia, la salud y el desarrollo integral, trabajando junto a escuelas y organizaciones comunitarias de Mendoza.

Más información:

Instagram: @impactovigil

WhatsApp: +54 9 261 345-0002

Con el lema "Un juguete puede cambiar un día. Una comunidad unida puede transformar una vida", la campaña invita a toda la sociedad mendocina a sumarse y hacer del Día de las Infancias una celebración inolvidable para cientos de niños y niñas.