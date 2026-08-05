Qué es el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y qué beneficios mantiene en 2026

Con validez nacional, el CUD es clave para acceder a derechos y prestaciones básicas garantizadas por el Estado.

El CUD acredita la discapacidad y habilita el acceso a derechos previstos por la legislación vigente. Foto: Archivo

El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es un documento público, gratuito y válido en todo el país que acredita la condición de discapacidad de una persona. Puede obtenerse en formato físico o digital y permite acceder a distintos derechos, prestaciones y beneficios contemplados por el Estado.

Es importante aclarar que el CUD no otorga beneficios por sí mismo, sino que acredita oficialmente la discapacidad y habilita el acceso a los derechos establecidos en leyes nacionales como la 22.431, de Sistema de Protección Integral de las Personas con Discapacidad, y la 24.901, que creó el Sistema de Prestaciones Básicas para las personas con discapacidad.

El Certificado Único de Discapacidad permite acceder a prestaciones y beneficios en todo el país. Foto: Archivo La Ley 22.431 reconoce derechos en materia de salud, educación, rehabilitación, trabajo y seguridad social, además de establecer la validez nacional del CUD y garantizar la asistencia estatal para quienes no cuentan con cobertura de salud. Por su parte, la Ley 24.901 regula las prestaciones básicas que deben brindar las obras sociales y otros organismos para asegurar la atención integral de las personas con discapacidad.

Qué beneficios permite acceder con el CUD Contar con el Certificado Único de Discapacidad permite acceder, entre otros, a los siguientes beneficios:

Cobertura del 100% de las prestaciones básicas vinculadas a la discapacidad, como tratamientos médicos, rehabilitación, apoyos educativos, prótesis y otros servicios.

Acceso gratuito al transporte público nacional de corta, media y larga distancia, cumpliendo con los requisitos establecidos para cada servicio.

Obtención del Símbolo Internacional de Acceso, que habilita beneficios de libre tránsito y estacionamiento según la normativa vigente.

Acceso a asignaciones familiares específicas, como la Asignación por Hijo con Discapacidad y otros beneficios previstos por Anses.

Exenciones o reducciones de algunas tasas e impuestos municipales, según la jurisdicción.

Beneficios para la compra de automotores destinados al traslado de personas con discapacidad, de acuerdo con la legislación vigente. Cómo tramitar el Certificado Único de Discapacidad El trámite es gratuito y comienza con una consulta de requisitos en argentina.gob.ar Allí, la persona deberá responder un breve cuestionario para conocer qué documentación necesita presentar y cuál es la Junta Evaluadora que le corresponde según su domicilio.