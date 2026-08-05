Qué es el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y qué beneficios mantiene en 2026
Con validez nacional, el CUD es clave para acceder a derechos y prestaciones básicas garantizadas por el Estado.
El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es un documento público, gratuito y válido en todo el país que acredita la condición de discapacidad de una persona. Puede obtenerse en formato físico o digital y permite acceder a distintos derechos, prestaciones y beneficios contemplados por el Estado.
Es importante aclarar que el CUD no otorga beneficios por sí mismo, sino que acredita oficialmente la discapacidad y habilita el acceso a los derechos establecidos en leyes nacionales como la 22.431, de Sistema de Protección Integral de las Personas con Discapacidad, y la 24.901, que creó el Sistema de Prestaciones Básicas para las personas con discapacidad.
La Ley 22.431 reconoce derechos en materia de salud, educación, rehabilitación, trabajo y seguridad social, además de establecer la validez nacional del CUD y garantizar la asistencia estatal para quienes no cuentan con cobertura de salud. Por su parte, la Ley 24.901 regula las prestaciones básicas que deben brindar las obras sociales y otros organismos para asegurar la atención integral de las personas con discapacidad.
Qué beneficios permite acceder con el CUD
Contar con el Certificado Único de Discapacidad permite acceder, entre otros, a los siguientes beneficios:
- Cobertura del 100% de las prestaciones básicas vinculadas a la discapacidad, como tratamientos médicos, rehabilitación, apoyos educativos, prótesis y otros servicios.
- Acceso gratuito al transporte público nacional de corta, media y larga distancia, cumpliendo con los requisitos establecidos para cada servicio.
- Obtención del Símbolo Internacional de Acceso, que habilita beneficios de libre tránsito y estacionamiento según la normativa vigente.
- Acceso a asignaciones familiares específicas, como la Asignación por Hijo con Discapacidad y otros beneficios previstos por Anses.
- Exenciones o reducciones de algunas tasas e impuestos municipales, según la jurisdicción.
- Beneficios para la compra de automotores destinados al traslado de personas con discapacidad, de acuerdo con la legislación vigente.
Cómo tramitar el Certificado Único de Discapacidad
El trámite es gratuito y comienza con una consulta de requisitos en argentina.gob.ar Allí, la persona deberá responder un breve cuestionario para conocer qué documentación necesita presentar y cuál es la Junta Evaluadora que le corresponde según su domicilio.
Una vez reunidos los certificados médicos, estudios e informes que acrediten la discapacidad, se debe solicitar un turno para la evaluación. El día asignado, la Junta analizará la documentación y realizará la entrevista correspondiente para determinar si corresponde la emisión del certificado.