PAMI: cómo pedir una ambulancia para traslados programados
PAMI dispone de un servicio de traslados programados en ambulancia para afiliados que necesiten asistir a consultas o tratamientos médicos.
El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) ofrece a sus afiliados la posibilidad de acceder al servicio de traslados programados en ambulancia o móvil. Este beneficio está destinado a quienes, por razones médicas, necesitan asistir a consultas, estudios o tratamientos y no pueden movilizarse por sus propios medios.
A diferencia de una emergencia, este servicio está pensado para situaciones previamente programadas, como consultas médicas, estudios, tratamientos prolongados o sesiones terapéuticas. Para acceder, el afiliado debe cumplir con una serie de requisitos y solicitar el traslado con anticipación.
Qué se necesita para pedir una ambulancia de PAMI
Para solicitar un traslado programado, PAMI exige la siguiente documentación:
- Documento Nacional de Identidad (DNI).
- Credencial de afiliación.
- Orden de traslado emitida por el médico tratante.
- Turno asignado para la consulta, estudio o tratamiento.
- Formulario de Solicitud de Traslado Programado confeccionado por el médico tratante, donde se detalle la condición del traslado y los requerimientos técnicos (excepto para CABA y GBA).
- Orden de Prestación en caso de traslados de más de 30 kilómetros (excepto para CABA y GBA).
Cómo pedir un traslado programado en PAMI
Para acceder al servicio, el afiliado debe seguir estos pasos:
- Confirmar el turno para la consulta, estudio o tratamiento.
- Solicitar al médico tratante la orden de traslado y el formulario correspondiente.
- Reunir el DNI, la credencial de PAMI y la documentación médica.
- Pedir el traslado con al menos 48 horas hábiles de anticipación.
El trámite también puede iniciarse de manera online:
- Ingresar al sitio web de PAMI.
- Hacer clic en "Iniciar este trámite web".
- Completar los datos solicitados.
- Enviar el formulario.
En CABA, Gran Buenos Aires y Rosario, el traslado también puede solicitarse llamando al 0800-222-0381, realizando el trámite web o de forma presencial en una agencia de PAMI.
En el resto del país, los afiliados deben comunicarse con el prestador asignado en la cartilla médica para gestionar el servicio de traslado programado.