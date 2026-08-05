PAMI: cómo pedir una ambulancia para traslados programados

PAMI dispone de un servicio de traslados programados en ambulancia para afiliados que necesiten asistir a consultas o tratamientos médicos.

PAMI brinda un servicio de traslados programados para afiliados . Foto: Télam

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) ofrece a sus afiliados la posibilidad de acceder al servicio de traslados programados en ambulancia o móvil. Este beneficio está destinado a quienes, por razones médicas, necesitan asistir a consultas, estudios o tratamientos y no pueden movilizarse por sus propios medios.

A diferencia de una emergencia, este servicio está pensado para situaciones previamente programadas, como consultas médicas, estudios, tratamientos prolongados o sesiones terapéuticas. Para acceder, el afiliado debe cumplir con una serie de requisitos y solicitar el traslado con anticipación.

El servicio de ambulancia de PAMI está destinado a consultas, estudios y tratamientos previamente programados. Télam Qué se necesita para pedir una ambulancia de PAMI Para solicitar un traslado programado, PAMI exige la siguiente documentación:

Documento Nacional de Identidad (DNI).

Credencial de afiliación.

Orden de traslado emitida por el médico tratante.

Turno asignado para la consulta, estudio o tratamiento.

Formulario de Solicitud de Traslado Programado confeccionado por el médico tratante, donde se detalle la condición del traslado y los requerimientos técnicos (excepto para CABA y GBA).

Orden de Prestación en caso de traslados de más de 30 kilómetros (excepto para CABA y GBA). Cómo pedir un traslado programado en PAMI Para acceder al servicio, el afiliado debe seguir estos pasos:

Confirmar el turno para la consulta, estudio o tratamiento.

Solicitar al médico tratante la orden de traslado y el formulario correspondiente.

Reunir el DNI, la credencial de PAMI y la documentación médica.

Pedir el traslado con al menos 48 horas hábiles de anticipación. El trámite también puede iniciarse de manera online: Ingresar al sitio web de PAMI.

Hacer clic en "Iniciar este trámite web".

Completar los datos solicitados.

Enviar el formulario. En CABA, Gran Buenos Aires y Rosario, el traslado también puede solicitarse llamando al 0800-222-0381, realizando el trámite web o de forma presencial en una agencia de PAMI.